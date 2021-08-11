Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
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Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi Bir araç sel sularına kapıldı Sinop'ta etkili olan sağanak yağış Ayancık ilçesini vurdu.

Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi

Bir araç sel sularına kapıldı

SİNOP - Sinop'ta etkili olan sağanak yağış Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi.

Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi
Sağanak sele neden oldu, sürüklenen araç böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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