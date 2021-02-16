Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunu bilgilendirdi: (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir." dedi.

Akar, TBMM Genel Kurulunda, Irak'ın Kuzeyi Gara Bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi.

Mağaraya operasyon düzenleyen özel kuvvet personelinin anonslarına ilaveten, teslim olan birinci teröristin, "Bana iyi davranıyorlar, korkmayın, gelin teslim olun" çağrılarına rağmen diğer teröristlerden teslim olanın bulunmadığını dile getiren Akar, ertesi gün sabah saatlerinde de ikinci bir teröristin, mağaradan çıkıp kaçmaya çalışırken askerler tarafından yakalandığını ifade etti.

Akar, Merkaz kod adlı ikinci terörist Doğan Geçgel'in ifadesinde, alıkonulan 13 kişinin Sorej kod adlı terörist tarafından başlarından vurularak şehit edildiğini tekraren ve teyiden söylediğinin bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, operasyon sırasında yakalanan teröristlerin ifadesinde, sözde Gara sorumlusu Cuma Biliki'nin yaptığı bir toplantıda, Erbil ziyaretleri sonrasında Derik, Sincar veya Gara'da bir operasyon yapılacağını beklediklerini söylediğinin ifade edildiğini aktardı.

YPG/PKK arasında bir farkın olmadığını gösteren bir örneğe daha yer veren Akar, şunları kaydetti:

"Sözde mağara sorumlusu Sorej kod adlı terörist, YPG/PKK ilişkisini göstermek bakımından çok hayati öneme haiz olduğunu değerlendiriyoruz. En somut ispatıdır. Anılan terörist, turuncu listedeki 1986'lı, Şırnak Beytüşşebap doğumlu Kamuran Ataman'dır. Bu kişi 2017'den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldı ve buradan bir şekilde kaçtı, Kamışlı, Derik bölgesinde 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Daha sonra bir şekilde yaralanma ya da hastalanma sonucunda Derik'teki hastanede tedavi gördü, bu tedaviyi müteakip de Gara bölgesine gönderildi ve 2019 yılı sonbaharında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi. Dolayısıyla YPG ve PKK arasında ilişki olmadığını söyleyen, içeride ve dışarıda bazı kişiler var. Bu ve buna benzer örnekler var, bu en son örnek. Bunun mutlaka görülmesi lazım. Dolayısıyla her yerde söylediğimiz gibi YPG'nin PKK'dan farkı yok. YPG, PKK'nın Suriye kolu diyebiliriz."

Özel kuvvet personeli tarafından iki teröriste mağaraya yönelik olarak "teslim olun" çağrıları yaptırıldığını ancak çıkan kimsenin olmadığını, içeriden ateşle cevap verildiğini belirten Akar, "Bunun üzerine içeri girmeye karar verildi. Operasyon başlatıldı. İçerisi tamamen karanlıktı. Fenerle de kısmi bir aydınlatma yapmak mümkündü, güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Mağara içerisindeki teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi. Bir müddet sonra karşıdan gelen ateşler kesildi." dedi.

Akar, operasyon bölgesinin görsellerini de milletvekilleri ve kamuoyuyla paylaşarak, operasyon yapılan mağaranın detaylarını anlattı.

Mağara operasyonlarının zorluğuna dikkati çeken Akar, bu zor şartlarda Mehmetçiğin kendisine verilen görevi başardığını belirtti.

Akar, dikkatli bir şekilde, olabildiğince güvenli bir şekilde, teslim almak esasına dayalı bir şekilde operasyonda ilerlemenin gerçekleştirildiğini, nihayetinde de 13 vatandaşın şehit edildiği bölüme girildiğini, daha sonra vatandaşların naaşlarının yerde görüldüğünü, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak şehitlerin naaşlarının mağaradan dışarı tahliye edildiğini söyledi.

Akar, "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından oldukça zor şartlarda ve her ülkenin yapamayacağı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu." diye konuştu.

Adli tıp işlemleri için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek nasıl bir hareket tarzı uygulanacağının da koordine edildiğin dile getiren Akar, bunun sonucunda en yakın yer olarak Şırnak'ın belirlendiğini söyledi. Şırnak'taki adli tıp imkan ve kabiliyetinin sınırlı olması nedeniyle bilahare Bakanlar Soylu ve Gül ile görüşerek 13 şehidin Malatya Adli Tıp'a teslim edildiğini kaydetti.

Şehitlerin naaşları emniyetli bir şekilde yurtiçine nakledildikten sonra, güvenlik güçlerince karadan ve havadan gerekli emniyet tedbirlerini alarak operasyona iştirak eden unsurların kademeli ve emniyetli bir şekilde yurt içine dönmeye başladıklarını ifade eden Akar, "Ancak şu anda dahi, döndükten sonra dahi oradaki operasyonlarımız devam etti. 14 Şubat günü bölgedeki unsurlarımız tarafından, paramotor ile kaçmaya çalışan 3 terörist tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Daha sonra bölgenin keşfi, incelemesinin devam ettiği cihetiyle tespit edilen üç hedef de yine hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. Bu manada bizim oradaki gözetleme, istihbarat faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada herhangi bir şekilde ortaya çıkan bir durum olursa onlara karşı da gerekli faaliyetleri yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Operasyon sonucunda elde edilen bir istihbarat notunu da paylaşan Akar, "Operasyon sonucunda teröristlerin hem psikolojik hem maddi bakımdan çok ciddi zayiata uğradıkları kesin. Bunun sonunda, sözde karargahları tarafından teröristlere yönelik yayınlanan talimatlarda özellikle önümüzdeki 15 gün süreyle hiçbir teröristin 3-4 kişiden aşağı olmayacağı, çünkü firarlar başladı, bu firarları önlemek için 3-4 kişiden aşağı olmayacağı, bir diğer tedbirin de telefon, internet, tablet gibi aygıtların kullanılmayacağı, televizyon, haber seyredilmeyeceği de orada teröristlere tebliğ etmiş bulunuyorlar." ifadesine yer verdi.

"PKK dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık burada rahat hissedemeyecek"

Harekat boyunca 4'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini bildiren Akar, istihbarat kaynakları tarafından, etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını, bu hususun önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşmasının beklendiğini kaydetti.

Akar, harekata ilişkin şunları kaydetti:

"Bu harekatla, bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde temizlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir. Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık burada rahat hissedemeyecektir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz de hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hiçbir şehidimizin bugüne kadar kanı yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar diliyorum.

Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve desteği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da ve daha birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesini sürdürmektedir."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan