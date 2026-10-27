Muş Hasköy'de toprak anlaşmazlığında silahlı olayda ikinci kişi yaşamını yitirdi

Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Emekli polis İrfan Buldu'nun ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yeğeni Eren Buldu da yaşamını yitirdi.

İddiaya göre emekli polis İrfan Buldu, toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı. Saldırıda kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı. Olayın ardından İrfan Buldu, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Eren Buldu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı