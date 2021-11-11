Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı:  2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) bağlı Aşı Enstitüsü Başkanlığı'na getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, enstitünün başta Türkiye'nin ihtiyacı olmak üzere çevre ülkelere de ihraç edilebilecek düzeyde aşı geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik, yerli imkanlarla çalışacak bir kurum olacağını belirtti. Prof. Dr. Kara, Turkovac aşısında da çok yakın bir zamanda iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşlarda, "hatırlatma dozu olarakö Turkovac'ın etkisinin araştırılacağı yeni bir faz çalışması başlatılacağını, bunun için de 300 ila 400 gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Kara, Turkovac'ın, çocuklar için de faz çalışmalarının planlandığını belirtti. Prof. Dr. Kara, yerli Aşı Enstitüsünde dünyada henüz geliştirilmemiş Kırım Kongo aşısı gibi yeni aşıların geliştirilmesi üzerine de çalışılacağını ifade etti.

"HEDEFLERİMİZDEN BİRİ DÜNYADA OLMAYAN YENİ AŞILARIN GELİŞTİRİLMESİ"

Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini özetleyerek "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın alt birimlerinden bir tanesi de Aşı Enstitüsü. Türkiye'deki özellikle bulaşıcı hastalıkların nasıl bulaştıkları, bu hastalıkların yükü, ülkemizin ihtiyacı, bu ihtiyaçların neler olabileceğinin belirlenmesi (hem belki hastalıkların öldürücülüğü yönünden, hem de hastalığın yaygınlığı ve toplum üzerindeki etkileri yönünden) ve ona yönelik belki dünyada geliştirilmemiş yeni aşıların geliştirilmesi de amaçlanıyor. Örneğin Kırım Kongo aşısı gibi. ya da dünyada geliştirilmiş ama ülkemizde üretilmesi ya da daha gelişmiş bir aşı olarak üretilmesi de amaçlarımızdan bir tanesi. Aşı Enstitüsü olarak Türkiye'nin aşı ihtiyacının hem belirlenmesi hem de bunun mümkün olduğu kadar yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi, yabancı ülkelerdeki aşı üreticileri ile de ortaklıklar ve birlikteliklerin yönlendirilmesi, çevremize ve çevre ülkelere yönelik olarak da aşı ihtiyacının en uygun şekilde karşılanması da hedeflerimiz arasında yer alıyorö dedi.

İKİ DOZ BIONTECH OLANLARA ÜÇÜNCÜ DOZ Turkovac ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

"TURKOVAC İÇİN ÇOCUK ÇALIŞMALARI DA PLANLANIYOR"

AŞI ÇALIŞMALARI DSÖ, FDA VEYA EMA ONAYLARI İÇİN DE ÇOK TİTİZ YÜRÜTÜLÜYOR

"TÜRKİYE VERİLERİ DÜNYADA DA KABUL GÖRDÜ"