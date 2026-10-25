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Madrid'de Trashumancia Şenliği'nde 1000'den fazla koyun kent sokaklarında yürüdü

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Trashumancia Şenliği'nde 1000'den fazla koyun kent sokaklarında yürüdü. Yaklaşık 4 saat süren ve İspanyollarla turistlerin ilgi gösterdiği etkinlik, hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve "Trashumancia Şenliği" adıyla bilinen etkinlik kapsamında, 1000'den fazla koyun kent sokaklarında yürüdü.

Her sonbaharda Madrid'in merkezini kırsal bir alana dönüştüren "Trashumancia Şenliği", İspanyolların ve turistlerin katılımıyla bu yıl da büyük ilgi gördü.

Araba kornalarının sesini kuzu melemelerine ve inek çanlarına bıraktığı etkinlik, yaklaşık 4 saat sürdü.

Geçmişte, yaz sıcaklarından dolayı yaylaya çıkarılan koyunların sonbaharda yeniden köylere indirilmesine atfen yapılan Trashumancia Şenliği, bugün hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi, ekolojik dengeyi korumayı ve çobanları onurlandırmayı amaçlıyor.

Şenlik, 1994 yılından bu yana İspanya'nın kültürel mirası olarak tanınıp resmi bir törene dönüşmüştü.

Kayıtlara göre, Madrid'de ilk Trashumancia 923 tarihinde başlasa da 1273'te Çobanlar Onursal Konseyinin kurulmasıyla gelenekselleştirilmişti.

Orta Çağ'daki gelenekte çobanlar, koyunlarını kentten geçirmek için dönemin yerel yetkililerine geçiş ücreti öderken bu, bugün sembolik olarak belediye başkanlarına yapılıyor.

Kaynak: AA
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