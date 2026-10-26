Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran iş birliği görüşmelerini sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran'ın ortak bildirisinde, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Görüşmelerin bölgesel barış ve güvenlik alanlarını da kapsayacağı ifade edildi.

Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ile İran tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Taraflar, bölgesel barış ve güvenlik alanları da dahil olmak üzere, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Gerçek olabilir mi? Paylaşılan mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti

Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

Karısından öyle bir şey istedi ki! Reddedilince dehşeti yaşattı
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Azerbaycanlı gazeteciden Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi
Görüntüler Türkiye'nin turizm cennetinden! Yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı

Görüntü Türkiye'nin turizm cennetinden

Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı

Hızını alamayan güvenlikçinin yaptığına bakın
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı

Oktay Saral'ın istifası sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler
Brezilya'da sandıktan 'İsrail karşıtlığı' çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı

Netanyahu'ya büyük şok! Sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı