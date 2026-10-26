Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran iş birliği görüşmelerini sürdürecek

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran iş birliği görüşmelerini sürdürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran'ın ortak bildirisinde, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Görüşmelerin bölgesel barış ve güvenlik alanlarını da kapsayacağı ifade edildi.
Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ile İran tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Taraflar, bölgesel barış ve güvenlik alanları da dahil olmak üzere, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı