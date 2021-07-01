Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir"
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Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir'
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir'
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir'
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.
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Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir" - Haberler
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