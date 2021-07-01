Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir"

Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.