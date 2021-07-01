Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir"
Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim niyetimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı