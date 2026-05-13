Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arsenal’in, Arda Güler için Real Madrid’e 90 milyon euroluk teklif hazırladığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin milli yıldız için yıllık 12 milyon euro maaş vermeye hazır olduğu iddia edildi.

  • Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'e 90 milyon euro peşin teklif sunmaya hazırlanıyor.
  • Arsenal, Arda Güler'e yıllık 12 milyon euro maaş teklif edecek.
  • Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği, sınırlı forma süresi nedeniyle tartışılıyor.

Real Madrid’de geleceği tartışılan Arda Güler için İngiltere’den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Premier Lig devi Arsenal’in milli yıldız için tarihi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ARSENAL’DEN 90 MİLYON EURO HAMLESİ

İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre Arsenal, Arda Güler transferi için resmen harekete geçti. Haberde, teknik direktör Mikel Arteta’nın hücum hattındaki yaratıcılık sorununu çözmek için Arda’yı listenin ilk sırasına yazdığı belirtildi. İngiliz ekibinin, Real Madrid’e tam 90 milyon euroluk peşin teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

ARDA’YA YILLIK 12 MİLYON EURO

Arsenal’in yalnızca Real Madrid’i değil, Arda Güler’i de ikna etmek için büyük bir maaş paketi hazırladığı öne sürüldü. İngiliz devinin, milli futbolcuya takımın kilit isimlerinden biri olacağı garantisini vereceği ve yıllık 12 milyon euro maaş teklif edeceği aktarıldı.

REAL MADRID’DE GELECEĞİ MERAK KONUSU

Arda Güler’in İspanyol devindeki geleceği uzun süredir tartışılıyor. Genç yıldızın forma süresi konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdiği belirtiliyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin milli futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Arsenal’in hazırladığı iddia edilen teklif sonrası gözler hem Real Madrid yönetimine hem de Arda Güler’e çevrildi. Milli yıldızın kariyerine İspanya’da mı devam edeceği yoksa Premier Lig’e mi transfer olacağı merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Netherill:

ben ardanın PSG ye gitmesi taraftarıyım kendini oyun anlamında gerçekten geliştirebileceği tek yer psg dir.

Ali şahdan Ungan:

Hiç düşünmeden kabul edip başla.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

