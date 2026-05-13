Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Sakarya'nın Serdivan'da trafik akışını keserek araçların önünde dans eden ve bu anları sosyal medyada paylaşan Rümeysa D. ile beraberindeki sürücüye toplam 39 bin 154 TL para cezası kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılan fenomenin, aldığı cezayı "Bedel ödendi" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde trafiği durdurarak araçların önünde dans eden ve görüntüleri paylaşan kişilere para cezası uygulandı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Serdivan’da bir grup, yolu kapatarak trafikte seyreden araçların önünde dans etti. Kaydedilen görüntülerin paylaşılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan Rümeysa D. ile beraberindeki sürücü tespit edildi.

39 BİN LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Şahıslara trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 39 bin 154 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan şahıslar hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

"BEDEL ÖDENDİ"

Rümeysa D., farklı suçlar nedeniyle yediği 30 bin 662 TL'lik trafik cezasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bedel ödendi" ifadesini kullandı.

