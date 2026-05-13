Motorinden sonra benzine de zam geliyor

Motorine gelen zammın ardından bu kez benzinde fiyat artışı beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Dün motorine gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından benzinde de yeni fiyat artışı gündeme geldi.

GECE YARISI POMPAYA YANSIYACAK

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Beklenen artışın pompaya yansıması halinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı 65 TL sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir’de ise fiyatların 66 TL seviyesine dayanması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,88 TL

Motorin: 67,39 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 67,23 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 64,83 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir

Benzin: 63.72 TL

Motorin: 67.23 TL

LPG: 33.29 TL

