Son dakika haberi | Bakan Ersoy: "Bursa'nın tanıtılması sadece şehre değil, Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak"

BURSA (İHA) - Bakan Ersoy: " Bursa'nın tanıtılması sadece şehre değil, Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak"

"Bursa medeniyetler diyarıdır"

" Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasa ocak ayında kurum görüşlerine sunulacak"

BURSA - 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Türk dünyasının UNESCO'su olarak da tanımlanan 'Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı - TÜRKSOY'un 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçtiği Bursa, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ile dünya çapında markalaşma yolunda ilerliyor. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarma ve dünyaya tanıtmak hedefi ile 1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın kültür bakanlarının imzaladığı anlaşma ile kurulan hali hazırda 14 ülke ile faaliyet gösteren 'Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY' Özbekistan'ın Hiva şehrinde gerçekleştirilen 38'inci dönem toplantısında Bursa'yı 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etti. Eşsiz doğası, verimli topraklı, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisi ile Türk Dünyası'nın kadim kültür kentlerinden biri olan Bursa, Eskişehir ve Kastamonu'nun ardından Türkiye'den üçüncü şehir oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamak bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizi başta Türk Dünyası olmak üzere tüm dünyaya tanıtırken, TÜRKSOY çatısı altındaki faaliyetlerimizle de Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya anlatacağız. Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan Türk şehri Osmanlı Payitahtı Türkiye Cumhuriyet'nin dördüncü büyük şehri tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin sanayinin önde gelen şehir Bursa'mızın Türk Dünyası Başkenti Şehri seçilmesini kıymetli buluyoruz" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa seçildi. Bursa'ya böyle önemli paye kazandırılmasında emeği olan Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyor. Bursa'yı yaşanır kent yapma noktasında ciddi gayretleri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Kültür başkenti olması bizim ilimizin hakkıydı" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Osman Bey vasiyeti, Devlet-i Aliyye'nin payitahtı, tarihin yaşandığı ve tarihi değiştirenlerin yaşadığı kadim şehir Bursa'da, şehrimizin 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak seçilmesinin memnuniyeti ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere bir kez daha bu değerli kültür organizasyonunun Bursa'ya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bütün Bursalıları kutluyorum. TÜRKSOY, Türk halklarının gönlünden ve aklından geçen kutlu bir düşünceyi, Türk dünyasının bir ve bütün olma iradesini yüklenmiş olan kurumdur. İnsanlıkla yaşıt bir tarihin, dünyada benzeri bulunmayan özgünlük ve zenginlikte bir kültürün varisleri olan Türk halklarının bütün yönleriyle dünyaya anlatılması, sahip oldukları değer ve birikimlerin gösterilmesi ve paylaşılması, neticede uluslararası bilinirliğiyle dünya kültürleri içerisinde hak ettiği seçkin yere gelmesi için dur durak bilmeksizin mesai harcamaktadır" dedi.

"Geleneksel faaliyetlerden Nevruz kutlamalarına, bilimsel çalışmalardan özel projelere kadar Türkün kültürünü, sanatını, edebiyatını, ilmini ve irfanını yaşatarak eksiksiz bir şekilde geleceğe aktarmak sorumluluk ve çabasından söz ediyoruz. Bu çok değerli ve bir o kadar ağır bir sorumluluk. Dolayısıyla hepimiz üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmakla yükümlüyüz. Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması bu anlamda ciddi bir fırsattır" diyen Ersoy, 2012 yılında Astana ile başlayan ve Eskişehir'den Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş ve Hiva'ya kadar adeta bir kültür sancağı gibi Türk dünyasında elden ele taşınmış olan bu emanet bugün artık Bursa'dadır. Bu fırsatı değerlendirip Bursa'yı iyi anlatmak gerekiyor. Zira eğer anlaşılmak istiyorsak iyi bilinmeliyiz ve bilinmek istiyorsak da kendimizi iyi anlatmalıyız. Tabii burada Bursa'ya dair her ayrıntıyı vermeye zamanımız yetmez. Zira Bursa medeniyetler diyardır. Bitinya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar tarihe adeta burada yön tayin edilmiştir. Değil mi ki Bursa ve Cumalıkızık dediğimizde Kayı Boyu'ndan Cihan Devleti Osmanlı'ya dönüşen bir tarihin beşiği, dolayısıyla dünya tarihinin değişiminin başladığı yer karşımıza çıkıyor. Ondandır ki bu bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

İznik'in önemine bir kez daha vurgu yapıldı

İznik, kentin tarihinin merkezinde olmakla höyüklerden tarihi yapılara ve dünyaca ünlü çini sanatına kadar kültür ve sanatın en köklü, zengin ve zarif hallerini dünden bugüne taşımaya devam ettiğini dile getiren Ersoy, "2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne giren Karagöz'ün yanında Kılıç-Kalkan'dan Gezek kültürüne, bıçak sanatından kündekariye, Danışık Gecesi'nden Erfane Günü'ne ve Erguvan Bayramı'na yine bu topraklar elin ve dilin sanatına; sosyal, kültürel ve manevi mirasına varislik etmektedir. Şunu unutmayalım, var olanı anlatmak değil var olma sebebini, kökenini, değerini anlatmak esastır. Örneğin Yeşil Cami'yi görmek ve gezmek ayrı bir şeydir, onu bilmek ise apayrı bir konudur. Yeşil Cami'yi bilmek 'Türk Üçgeni'ni duymaktır mesela, Bursa tipi inşa planını, altı adet kitabesiyle Yeşil Camii Külliyesi'nin Osmanlı mimarisinde tek olduğunu öğrenmektir. Kültür varlıklarımız, doğal zenginliklerimiz, sanatımız gibi sahip olduğumuz değerlerden insanlar sadece çok güzel diye bahsediyorlarsa bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Ama özelliklerini sayarak güzelliği bir sebebe dayandırabiliyorlarsa işte o zaman sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirebilmişiz demektir. Farkı ortaya koymak tam da budur. Bunun getirisi hem daha fazla hem de sürekli olur" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak"

Bakan Ersoy şöyle devam etti: "Bursa tarih, kültür ve inanç turizminin yanında eşsiz coğrafyasıyla kış turizmi, doğa sporları turizmi, termal ve sağlık turizmi için yüksek potansiyel taşımaktadır. Ulaşım noktasında göz ardı edilemez bir avantajı vardır. Neredeyse 1,6 milyarlık bir nüfusun iki buçuk ila dört saat arasında ulaşabileceği bir coğrafi konumdadır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda yatırımcının olması iş seyahatleri, kurumsal organizasyonlar, kongreler için yine Bursa'yı cazip kılmaktadır. Bütün bunların turizm için ne denli önemli olduğu aşikardır ve ebette turizmde bağımsız olarak da milli ekonomiye katkı noktasında Bursa'yı öne çıkarmaktadır. Hal böyleyken Bursa'nın tanıtılması sadece şehre değil Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak bir amaç ve hedeftir"

"'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ikincisini de 2022'de Bursa'da gerçekleştirecek"

Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasına ve gerçekleştirilecek etkinliklere destek verirken, şehrin taşıdığı bu ağırlığı göz önüne alarak adım attıklarının altını çizen Ersoy, "Şimdi, hak ettiği bu unvanı yine Bursa'yı farklı sahalarda hak ettiği konuma yükseltmek için bir fırsat olarak görmek önemlidir. Geleneksel spor organizasyonlarından fuar ve festivallere, konser ve söyleşilerden sergilere inşallah 2022 yılı Bursa'nın fark yaratacağı bir yıl olacaktır. Bu noktada özellikle hatırlatmak isterim ki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk dünyasının sinemadaki varlığını dünya vitrinine taşıdığımız 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ikincisini de 2022'de Bursa'da gerçekleştireceğiz. Elbette Bursa'nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi Bakanlığımız için süreklilik arz eden bir mesaidir. Tanıtım noktasında 2021 yılında Bursa'da 4 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde 37 tur operatörünü bölgeyi tanımaları için davet ettik. Ayrıca 30 basın mensubu ve influencer da Bursa'da ağırlandı. Yine büyük bir yabancı çekim ekibi, bölgenin tanıtımı için kapsamlı çekimler yaptılar. Bu doğrultuda dijital mecraları da kullanmaya devam ediyoruz. Go Türkiye portalımız sürekli gelişen ve güncellenen içeriğiyle Türkiye'nin her bir bölgesini bütün ayrıntılarıyla tanıtmayı sürdürüyor. Bursa özelinde de Go Türkiye sosyal medya hesaplarımızda da ilgili içerikler girilerek şehrimizin yurt dışına tanıtımı yapılmaktadır. Bursa özelindeki bu tanıtımlarda 1,5 milyonun üzerinde gösterim sağlanmıştır" dedi.

Devlet Tiyatroları Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ile her yıl Balkan kültürünün farklı zenginlikleri Bursa sahnelerinde harman olacağının altını çizen Ersoy, "Uluslararası Bursa Festivali'nden köklü Keles Kocayayla Kiraz ve Çilek Festivali'ne birçok etkinlikle sanatın ve geleneğin sürekliliğinin sağlanması da kentimize ciddi bir değer katmaktadır. Son olarak gastronomiye verdiğimiz öneme binaen Bursa mutfağına da bir parantez açmak gerekiyor. Bursa Döner Kebabı'ndan İnegöl Köfte'ye, Cantık'tan Kestane Şekeri'ne, Fukara Keşkülü'nden Mustafa Kemal Paşa Tatlısı'na Bursa'nın mutfağı da bizim için ayrı bir başlıktır ve buna göre değerlendirilmektedir. Sözün özü, Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini sürdürecektir. Türkiye'nin her bir bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Başaracağımıza şüphem yoktur. Zira pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında Türkiye yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aşmayı başarmışsa bu inanç ve bakış açısı sayesindedir. Dikkatinizi çekmek isterim, bu rakamlar 2020'ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelir noktasında ise yüzde 100'lük bir artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasa ocak ayında kurum görüşlerine sunulacak

Toplantının ikinci kısmında ise soru cevap yapıldı. Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yasanın çıkmasını soran bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Bakan Ersoy, "Ocak ayı içerisinde kurum görüşlerine yasa taslağını göndereceğiz. Orada bir gelişme daha var. 2634 sayılı turizm teşvik kanunu değişikliği ile ilgili Orman Bakanlığı'na bağlı tesislerin Turizm Bakanlığı'na geçmesinin önü açıldı. Onunla ilgili başvurularda başladı. Ocak ayı içinde tamamı bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine geçecek turistlik tesislerin tamamı. Şu anda yarısı Orman Bakanlığı yarısı da Turizm Bakanlığı'ndaydı. Onunla ilgili ilk adım atılıyor. İkinci adım ise sahanın tespiti ile ilgili. Biz sahanın devri ile alakalı taleplerimizi ilettik ve üzerinde çalıştık. Oteller bölgesi ve olası pistlerin olabileceği bölgeler var. O bölgeleri istiyoruz. Diğer kısımların Orman Bakanlığı'nda kalmasında sıkıntı yok. Sınırlı bir alanda alan açmak istiyoruz turizm amaçlı. Bununla ilgili mutabakat tasarlandı. Biz kurum görüşlerine ocak ayı itibariyle yasayı gönderiyoruz. Ondan sonra siyasi açıdan da takibi gerekiyor. Benim gördüğüm kadarı ile şehirde de bununla ilgili bir mutabakat oluşmuş. Bu konuya tüm siyasi partilerin görüşleri olumlu gibi geliyor. Bize gelen izlenimler öyle. Birkaç ay içinde o yasa taslağı da geçer diye düşünüyorum" dedi.

Yıl boyu yapılacak etkinlikler

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında birçok proje hayata geçirilecek. Türk dünyası temalı mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası'ndan getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkez, Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ve geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmaları ile Türk Dünyası'na yeni kalıcı eserler kazandırılacak.

Ayrıca, Türk dünyası temalı kitap fuarı, dergi ve Türk dünyası dergileri ve edebiyatçıları buluşması, Türk ozanları buluşması, Altaylar'dan Uludağ'a şairler buluşması da bu amaç doğrultusunda hayata geçirilmesi hedefleniyor. Sinema ve sanat alanında kısa film yarışması, belgeseller, film festivali, tiyatro festivali, gibi etkinliklerle sanat severlere güzel anlar yaşatılacak. Ulutav'dan Uludağ'a, Türk Müziği Festivali, Türk Dünyası temalı konserler, sanatçılar buluşması, Türk Dünyası Marşı Yarışması, destan yarışmasının yanı sıra milli takımların içinde yer alacağı Türk Dünyası kupası gibi etkinlikler düzenlenecek.

Nevruz Bayramı'nda açılış yapılacak

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın logosunun da tanıtımı yapıldı. 26 Ocak 2022'de Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinin tanıtılacağı takvim açıklanacak. Türk dünyası ile ülkeleri ile birlikte 21 Mart'ta hem her yıl büyük coşku ile kutlanan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle Bursa'da kutlanacak hem de büyük açılış programı gerçekleştirilecek.