Son dakika gündem: Polis ekiplerinden semt pazarında denetim

Son dakika haberler... Eskişehir'de, tam kapanma sürecinde kurulmasına izin verilen semt pazarlarında denetim yapan polis ekipleri, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları pandemi kurallarına uyulması yönünde uyardı.

Eskişehir'de, tam kapanma sürecinde kurulmasına izin verilen semt pazarlarında denetim yapan polis ekipleri, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları pandemi kurallarına uyulması yönünde uyardı.

Pandemi tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge iletildi. Gönderilen genelgeyle bugün 10.00-17.00 saatleri arası yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan esnafa semt pazarlarında tezgah açma izni verildi. Uzun süredir kurulmayan semt pazarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Vişnelik mahallesinde kurulan semt pazarında sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunulurken, vatandaşların HES kodları sorgulandı. Özellikle tezgah önlerinde oluşan kuyruklarda mesafenin korunması yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca ekipler pazar esnafını, tezgahtaki ürünleri çıplak elle seçtirmemeleri, müşterilerini maske ve mesafe uyarmaları konusunda denetledi. Pazarın kurulduğu sokak boyunca vatandaşlara ekip aracıyla, maske, mesafe ve hijyen konusunda anonslar yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı