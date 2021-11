Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçe üzerinde grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, gençlerin sorunlarına yakından bakılmasını istedi.

Adıgüzel, 3 milyon 800 bin örgün öğretimdeki öğrenci için 742 bin yatağın olduğunu belirterek, "Her 5 öğrenciye bir yatak düşüyor. 2021 yılı içinde İstanbul'da 802 bin 131 öğrenci var. 32 öğrenciye bir yatak düşüyor. İstanbul'da 21 devlet yurdu var." dedi.

Yurtlarda 4. ve 5. yatak konulduğunu ileri süren Adıgüzel, "Azaltılan porsiyonlar da bunun çabasıdır. 742 rakamı, atılan 4, 5. yataklarla mı yoksa gerçekten bir yatırımla mı sağlanmış? Bir de işin en önemli kısmı var, barınma koşulları. Can güvenliği olmayan yurtlarda öğrencilerimizi barındırma vebalini nasıl alıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Onursal Adıgüzel, 4 ve 6 yataklı, ranzalı yurt odalarının fotoğraflarını gösterdi.

Öğrencilere 16 GB internet kotası verilmesini eleştiren Adıgüzel, " İnternet, hava gibi su gibi temiz gıdaya erişim gibi temel hak. Peki yurtlarımızda durum ne? Yurtlarımızda 16 GB kota ile baş başa bırakılmış öğrencilerimiz var. Gençler 16 GB ile film mi izlesinler, araştırma mı yapsınlar, on-line derslere mi girsinler, yoksa müzik mi dinlesinler. Ben bunu sizin insafınıza bırakıyorum." diye konuştu.

Öğrenci bursları konusuna da değinen Adıgüzel, "2004 yılında ben de öğrenciydim, 90 lira öğrenim kredisi alıyordum. 3 çeyrek altın ediyordu. Şimdi 650 lira alan öğrenciye 450 lira daha verin de bir çeyrek altın alsın. Simidin fiyatı ortada... Verdiğiniz burs ücretinin en az 3'te birini de yurt ücreti olarak alıyorsunuz. Ailesinden destek alamayan öğrenciler için 650 lira burs aldı, 230 lirasını yurda verdi. Geriye kalan 420 lira ile fotokopi ücreti mi versin, yemeği mi, ulaşımı mı, interneti mi? Zaten bir kafeye gidip çay içmesi de imkansız görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Adıgüzel, üniversiteyi bitirmiş gençlerin borçlu ve işsiz olduğunu vurgulayarak, "2020-2021 yılında rakamlara baktığımızda, kredi başvurusu yapan öğrencilerin yalnızca yüzde 50,6'sına kredi ve burs çıktığını görüyoruz. Her iki öğrenciden bir tanesi sizin burslarınızdan yararlanamamış." görüşünü paylaştı.

CHP'li Adıgüzel, kredi borcu olan öğrencilerin borçlarının faizlerinin silinmesini isterken, yoksulluk sınırının altında maaş alan öğrencilerin ise kredi ödemelerinden muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Gençlerin en büyük sorunun işsizlik olduğunu belirten Adıgüzel, "100 çalışandan 31'i kayıtsız çalışıyor ve uzmanlık gerektirmeyen bir işte çalışan üniversite mezunu 2 katına çıkmış. Yani gençler karın tokluğuna çalışıyor." sözlerini sarf etti.

Adıgüzel, sağlıklı nesillerin inşası için gençlere sporu özendirmek gerektiğini de kaydetti.

"Öğrenciler borçlu olarak üniversiteyi bitiriyorlar"

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise bakanın yanındaki sıralarda genç yetkili olmadığı eleştirisinde bulundu. Gençlerin en büyük sorunun barınma sorunu olduğunu belirten Dağ, "Sayın Bakan, 442 bin kapasite olduğunu söyledi. Kaç öğrenci başvurdu, kaç kişi yerleşti bu konuda net bir veri yok." dedi.

Onlarca öğrencinin yurtlara yerleşemediğini savunan Dağ, "Yurtlara yerleşemeyenler ev tutamadı. Yurda yerleşemediği için gidecek yeri olmadığı için üniversiteyi bırakan onlarca genç kadın oldu." ifadesini kullandı.

Dağ, yurtlardaki yemekhanelerde porsiyonların küçültüldüğünü ileri sürerek, internet soruna ilişkin olarak, "21 yüzyılda 16 GB'lık bir kapasite hiç kimseye yetmez. Sayın Bakan kendisi acaba kotalı mı internet kullanıyor? Öğrencilerin de kotalı değil sınırsız internet kullanması gerekiyor. Birçok yurt şehir dışında olduğu, internet erişiminin olmadığı yurtlar var. Bursa'da internet olmadığı için öğrenciler 'ses çıkarma eylemi' yapmıştı." bilgisini verdi.

Öğrencilerin verilen öğrenim kredisini geriye ödememe sorunu da yaşadığını belirten Dağ, "Öğrenciler borçlu olarak üniversiteyi bitiriyorlar. 650 burs alan bir öğrenci 325 lirasını yurda vermek durumunda kalıyor. Geriye kalan 325 değerlendirecek olursak; 100 lirasını ulaşıma verecek olursa 100 lirasını beslenmeye harcasa 125 lira ile kalıyor. Bu öğrenci 125 lira eğitimini nasıl sağlayabilir?" sorusunu yöneltti.

Dersim Dağ, kredi alan onlarca öğrencinin üniversitesi bittikten sonra herhangi istihdamda yer alamadığı için borçlu bir şekilde kaldığına işaret ederek, "8 milyon öğrenciden 5,5 milyon öğrenci üniversiteden borçlu ayrıldığını görüyoruz. Hayata bir sıfır geriden başlıyorlar. Kredi sisteminin ortadan kaldırılması ve tüm öğrencilerin burslu şekilde eğitimlerini tamamlamalarını söylüyoruz. Tüm borçlu öğrencilerin borçlarının silinmesini bir kez daha dile getiriyoruz." diye konuştu.

Genç işsizlik rakamlarını dile getiren Dağ, 1 milyonu aşkın genç işsizin olduğunu ileri sürdü.

"Gencini kullanamayan bir milletin gelişmesi, kalkınması mümkün değil"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da bütçede kar amacı gütmeden kuruluşlara yapılan transferlere dikkati çekerek, bunun ne olduğunu sordu. Bakanlık için 'bağımlılıkla mücadele' başlığı altında 4 milyon liralık bütçe ayrıldığını vurgulayan Usta, uyuşturucu madde kullanımının yaşının çok düştüğü ve uyuşturucuyla mücadele için ayrılan kaynağın ise çok az olduğu uyarısında bulundu.

Usta, gençlere iş kazandırma ile ilgili programın eksikliğine işaret ederek, "Şu an da 15-24 yaş arasında 12,6 milyon gencimiz var. Her 3 gençten birisi istihdam piyasasında çalışıyor. 2 tanesi ya işsiz ya da piyasanın dışında. Demokratik fırsat penceresi diyoruz, gencini kullanamayan bir milletin gelişmesi kalkınması mümkün değil. Ama bu konuda hiçbir gayretin olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de son 2-3 yılda yoksulluğun çok fazla arttığını savunan Usta, öğrencilerin çok daha fazla bursa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Usta, öğrencilere verilen kredilerin bursa çevrilmesini isteyerek, "Madem kredi verecek kaynağınız var niye burs vermiyorsunuz? Geri ödeme süresinin uzatılması lazım. Geri ödeme süresinin de 8-10 yıla yaygınlaştırılması lazım. Burs olarak verdiğiniz parayı yurt parası olarak geri alıyorsunuz. Yurt meselesi kanayan bir yara haline geldi." ifadesini kullandı.

Gençlerimiz umutsuz ve mutsuz olduğunu iddia eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler Türkiye'yi terk etmek istiyor. Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlığın yaptığı bir araştırma var. Gençlerin yüzde 76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. İşte bu hale geldik. Gençlerin bu ülkede umudu kalmadı sizin yönetiminiz nedeniyle. Ciddi beyin göçü var, bunu görmemiz lazım. Biz yetiştiriyoruz, büyütüyoruz onların hepsi yurt dışına kaçmak istiyor. Göç miktarı 1,4 toplam miktarda. Bu 1,4'lerin bize getirdi maliyeti 230 milyar dolar. Bu siyaset konusu değil. Bunun için bakanlığın oturup bir şey söylemesi lazım."

Usta, konuşmasının sonunda seçim bölgesi olan Samsun'da, Kunduz'da bulunan milli takım kamp eğitim merkezinin bir an evvel yapılmasını talep etti.

"Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi milli bir görev"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise genç dimağların özlemlerinin, beklentilerinin, hedeflerinin mutlaka desteklenip gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyetin emanet edildiği Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesinin herkesin vazgeçilmez milli bir görevi olduğunu belirten Kalaycı, "Yüreği millet sevgisi ile dolu, erdemli; insanlığa, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek ülküleri hedeflemiş gençliğin yetişmesi Cumhuriyetimizin bekası bakımından büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kalaycı, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik önemli faaliyetler ve başarılı hizmetler gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Her geçen yıl daha da yaygınlaştırdığı ve yeni projelerle geliştirdiği gençlik merkezleri, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençlik yetiştirilmesi hedefiyle faaliyet göstermekte ve sayısı her geçen yıl artmaktadır." görüşünü dile getirdi.

MHP'li Kalaycı, sayısı 385'e ulaşan gençlik merkezlerinde yaklaşık 2,5 milyon gencin üye olduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Gençlerimize gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak, özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımına destek olmak, gençlerin milli, manevi, etik ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla gençlik kampları düzenlenmektedir. Yurt dışında yaşayan Türk gençliği ile Türk dünyası gençliğinin de katılacağı gençlik kampları oluşturulmalı, gençlerimizin ülkemizle olan bağlarının güçlendirilmesi; sosyal, sportif ve kültürel açıdan gelişmeleri sağlanmalıdır."

Gençlerin her alanda desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kalaycı, "Dijital çağ, siyasi coğrafyası olmayan, yerçekimsiz bir ortam yaratmıştır. Bu ortam milletimiz ve gençlerimiz için hem fırsat hem de riskler barındırmaktadır. Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal barış ve toplumsal huzur açısından mühimdir. Gençlerimize algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik, insansız hava aracı yapımı ve kullanımı ile robotik eğitimleri verilmesine yönelik 'Kod Adı 2023' projesini ve yetenekli öğrencilerin belirlenerek gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması, takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olabilmesi amacıyla yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesini çok önemli faaliyet olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençliğe yapılan yatırımı, Türkiye'nin geleceği için önemli bir yatırım olarak gördüklerini aktaran Kalaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk gençliği bizim öz güvenimiz, istikbalimizin güvenceleridir. Gençlik sorunlarına yaklaşımımız ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik yönlerden bütünlük arz etmektedir. Gençlerimizin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve yükselme gayesini kamçılayacaktır."

"Yurtlarda son derece modern koşullarda öğrencilere hizmet veriliyor"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yurtlarda son derece modern koşullarda öğrencilere hizmet verildiğini söyledi. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi ve potansiyellerinin gerçekleşmesi için imkan sağlandığını belirten Kılıç, "Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın tüm alanlarına katılımlarının arttırılması, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen kültür, sanat eğitim ve sosyal uyum projelerinin desteklenmesi bizim iktidarımızın ana amacıdır." dedi.

2002 yılında bin 475 olan spor tesisinin 3 bin 918'e çıktığını anımsatan Kılıç, "Bu kapsamda 2002-2021 yılı arasında 2 bin 766 adet futbol, basketbol ve voleybol sahası,1365 sentetik futbol sahası, 904 spor salonu, 56 adet atletizm pisti ve 210 yüzme havuzu yapılmıştır." bilgisini verdi.

Bursa'daki öğrenci yurtlarını sık sık ziyaret ettiğini anlatan Kılıç, bu yurtlara ilişkin fotoğrafları göstererek, "Masa başından değil, biraz da yerinde görmemiz gerekiyor. Birlikte de ziyaret edebiliriz." diye konuştu.

Kılıç, öğrencilerin ev konforlarında yurtlarda kaldığını aktararak, "Şu an itibarıyla 500 bin öğrencimiz aktif internet desteğinden yararlanıyor. Bakanlık yurtların standartlarının yükseltilmesinden dolayı doluluk oranı yüzde 60 yüzde 70. Eskiden öğrencilerin devlet yurtlarında kalmama gibi bir arzusu vardı. Bugün itibarıyla devlet yurtları daha nitelikli, daha konforlu olduğu için hem aileler hem öğrencilerimiz devlet yurtlarını tercih ediyor." açıklamasında bulundu.

Öğrenim kredisi ve burs imkanlarından faydalanan öğrenci sayısının 2002 yılında 441 bin olduğunu ifade eden Kılıç, bu sayının şimdi 1 milyon 434 bin olduğunu ve sayının üçe katlandığını kaydetti.

Kılıç, "Gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında AK Parti hükümetleri son derece etkileyici bir çalışmayı ortaya koyuyor. Yurtlar konusunda hükümetimizin devrim niteliğinde çalışmaları ortadayken, muhalefetten haksız ve üzücü ithamlarla yüklenilmesi hiç de anlaşılır değil." ifadesine yer verdi.

Gençlik merkezlerindeki etkinliklere katılarak hayatlarında önemli değişikliklere imza atan gençlerin hikayelerini anlatan Kılıç, tüm gençleri gençlik merkezlerine gelmeye davet etti.

Kılıç, sportif faaliyetlerde de oldukça başarılı bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Bakanlığımıza ait 43 adet stadyum projesinden 36'sı tamamlanarak hizmete açılmıştır. 7 tanesinin de yapımı devam etmektedir. Yapılan stadyum yatırımlarıyla gençlerimizin ihtiyaç duyduğu spor tesisleri ve şehirlerimizde de sporların yaygınlaşmasını sağlamış olduk. Gelecek kuşaklarımızı daha sağlıklı daha nitelikli hale getirmek için güzel günleri hep beraber inşa ediyoruz." dedi.

Tüm il ve ilçelerde bakanlığın spor tesislerinin olduğunu belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporun gelişmesi için sporcular için yapılan yatırımlar, dene-yap atölyeleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, burslar ve sağlanan nice imkanlar... Hizmetlerimizin temel ve tek bir hedefi var, ülkenin genç nesillerinin vatanına milletine faydalı, kendine güvenen, sanatla, sporla, bilimle kendini geliştirmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Gençliğimizi daha nitelikli hale getirmek adına bahsettiğimiz hizmetleri ülkemizin her yerinde gençlerimize sunmak için çalışacağız. Kendisini geliştirememiş, gençlerimizi umutsuzlukla nefretle kanla ve ihanetle beslemeye niyetli odaklar fazlasıyla mevcut. Akılla, bilimle, ahlakla, inançla, imanla geleceği inşa edecek nesilleri yetiştireceğiz. Tek bir gencimizi bile kirli düzenlere, kirli savaşlara, terör odaklarına terk edecek değiliz."

