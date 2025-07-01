SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Bursa'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün peş peşe yaşanan iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından açıklanan ilk verilere göre, saat 11.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

Az önce deprem mi oldu? - Son dakika

İlk sarsıntının ardından saat 12.58'de Marmara Denizi açıklarında ikinci bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre bu deprem 4.2 büyüklüğündeydi ve daha geniş bir bölgede etkili oldu. Kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenli alanlara yöneldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk rapor edilmediği bildirildi. Bölgede AFAD ekipleri tarafından saha taramaları sürdürülüyor. Deprem uzmanları ise, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD deprem mi oldu