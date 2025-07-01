SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
1 Temmuz 2025 Salı günü deprem mi oldu? Bursa ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Bursa Gemlik'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Bursa'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA
Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün peş peşe yaşanan iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından açıklanan ilk verilere göre, saat 11.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.
İlk sarsıntının ardından saat 12.58'de Marmara Denizi açıklarında ikinci bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre bu deprem 4.2 büyüklüğündeydi ve daha geniş bir bölgede etkili oldu. Kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenli alanlara yöneldi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk rapor edilmediği bildirildi. Bölgede AFAD ekipleri tarafından saha taramaları sürdürülüyor. Deprem uzmanları ise, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.