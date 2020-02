: Son dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt: FETÖ'nün en büyük siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur

12.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:09

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Erdoğan, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kaset kumpası sonucu makamından ayrılmasına gönderme yaparak, "Seni oraya FETÖ getirdi" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında yaptığı konuşmada "FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti.

Erdoğan, şu şekilde konuştu:

Türkiye'nin en büyük sorunlardan birinin anamuhalefet ve onun başındaki zat olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Bu şahıs son günlerde "FETÖ'nün siyasi ayağı" diye esip gürlemeye başladı. Madem bu kadar istiyor, öyleyse işte bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum. Rus edebiyatının ünlü ismi Tolstoy'un dediği gibi; "birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma, önce senin ellerin kirlenecek." Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.

Şimdi niçin böyle olduğunu sizlere ve tüm milletime, tüm delilleriyle anlatacağım. FETÖ denilen yapı, ülkemizde uzunca bir süre hayır, eğitim, dayanışma faaliyeti yürüten bir sivil toplum yapısı görüntüsüyle varlık göstermiştir. Ülkemizdeki tüm siyasi iktidarlar, pek çok benzer yapı gibi, FETÖ'nün faaliyetlerini de, ihtiyatlı ve aynı zamanda müsamahakâr bir şekilde takip etmiştir. Hatta, diğer yapılara karşı oldukça hoyrat olan CHP iktidarları, darbe yönetimleri ve cunta yapılanmaları zamanında dahi, FETÖ aynı müsamahayı görmeyi sürdürebilecek ilişkiler kurabilmiştir. Ne zamanki bu yapı doğrudan milleti ve devleti hedef almıştır, milli iradeyi devirerek ülkeyi teslim almaya kalmıştır, işte o vakit durum değişmiştir.

"BİZİM FETÖ'YLE DAVAMIZ ASLA KİŞİSEL DEĞİLDİR"

Bizim FETÖ'yle davamız asla kişisel değildir. Bizim davamız, ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu, geleceğini koruma davasıdır. Geçmişte irticayla mücadele bahanesiyle bu ülkenin ve milletin değerlerine yönelen saldırılara nasıl karşı çıktıysak, FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan sonra da bu yapıya karşı aynı kararlılıkla mücadele ettik. Daha önce CHP güdümlü vesayete eyvallah etmediğimiz gibi, ardından gelen FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden, kapsamlı idari ve hukuki soruşturmalar başlatan, milletimize gerçekleri anlatan AK Parti iktidarı ile Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla şahsım olmuştur. FETÖ'yü temsil eden kişi ve kuruluşların şahsımıza, hükümetlerimize ve partimize karşı başlattığı saldırılara ve sürdürdüğü savaşa herkes şahittir.

"CHP BU İŞİN TAM GÖBEĞİNE YERLEŞMİŞTİR"

Peki, CHP bu işin neresindedir? Daha eskileri bir kenara bırakıyorum, Sayın Baykal'ın Genel Başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kılıçdaroğlu, kendisini genel başkanlığa taşıyan kaset kumpasının dahi sorumluluğunu üzerimize yıkmaya çalışarak, FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başlamıştır. Sayın Baykal'a kurulan kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde, Kılıçdaroğlu'nun bunun hiç sözünü ettiğini duydunuz mu? Tam tersine, FETÖ tetikçisi savcının görevden alınmasına şiddetle karşı çıkan da yine bu zat olmuştu. Kimi CHP milletvekilleri, kaset kumpaslarının sorumlusu olarak FETÖ'yü gösteren MHP Genel Başkanına, Pensilvanya'daki şahsı ilzam ettiği için teessüflerini dile getirmişlerdir.

"SUÇ MAHALİNE DÖNEN HIRSIZ MİSALİ..."

Biz geçmişten bugüne kadar, hukukun suç isnat etmediği tüm yapıların haklarına saygı duyduk. CHP ise FETÖ hukuk tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı halde ısrarla bu yapının safında yer almıştır. Bölücü-mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dâhil etmiştir. Esasen, bu konuda söyleyecek tek sözü olmayan tek partinin, "FETÖ'nün siyasi ayağı" diye ortaya çıkması, suç mahalline dönen hırsız misali, kendi kendini ele vermesidir.

"KILIÇDAROĞLU, FETÖ AĞZIYLA KAMUOYU OLUŞTURMANIN PEŞİNDEYDİ"

FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasını ifade eden ve 7 Şubat MİT Krizi olarak bilinen hadisede CHP'nin ortaya koyduğu tavır, FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Biz bu kumpasın önüne geçmek için çalışırken, dönemin CHP milletvekilleri "MİT Müsteşarı yetmez, Başbakan da soruşturmaya dahil edilsin" diyerek FETÖ tezlerinin borazanlığını yapıyordu. Kılıçdaroğlu'nun tavrı da farklı değildi. O da, MİT Müsteşarını hedef alan FETÖ kumpasını engellemek için yaptığımız düzenlemeyi desteklemek yerine, "kişiye özel düzenleme yapılamaz" diyerek, FETÖ ağzıyla kamuoyu oluşturmanın peşindeydi. Her sözü, her mesajı, her eylemi FETÖ medyasında manşet olan Kılıçdaroğlu, FETÖ'yle mücadele konusunda attığımız her adımda karşımızda yer almıştır.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINI SORANLARIN BAKACAKLARI YERLER BURALARDIR"

FETÖ'nün en önemli insan devşirme ve mali kaynak kapısı olan dershanelerin kapatılması tartışması, CHP'yi ele veren bir diğer örnektir. Daha önce dershaneleri kapatmayı seçim beyannamesine dahi koyan bu parti, biz aynı amaçla harekete geçtiğimizde, karşımıza en büyük dershane destekçisi olarak çıktı. Çünkü bu zat ve ekibi omurgasızdır, FETÖ'ye diyet borçludur. Tek dertleri AK Parti'ye ve şahsıma zarar vermektir. Bunun için yapmayacakları iş, atmayacakları iftira yoktur. Biz kararlılıkla bu işin üzerine giderken, CHP milletvekilleri çıkıp "dershaneler kapatılırsa eğitimde sorunlar büyür" diyebilecek kadar zıvanadan çıkabilmişlerdir. Hatta CHP, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyi, tam da FETÖ'nün talebine uygun şekilde Anayasa Mahkemesine taşıyarak, bu yapıyla aynı safta durduğunu iyice belli etmiştir. FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanlar, Meclis'te CHP milletvekilleri tarafından soru önergesi, konuşma, teklif olarak sürekli gündemde tutulmuştur. Biz FETÖ'nün üzerine gittikçe, Kılıçdaroğlu "biz cemaat dahil bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz" diyerek, siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu. FETÖ'nün siyasi ayağını soranların bakacakları yerler buralardır.

"GEZİ OLAYLARI, FETÖ-CHP BİRLİKTELİĞİNİ ORTAYA KOYDU"

Gezi olayları, FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini bir kez daha ortaya koyan hadiselerden bir diğeridir. Türkiye'nin tüm büyük projelerinin, yatırımlarının, milletimizin huzur ve güven ikliminin hedef alındığı bu süreçte CHP yönetimi, FETÖ'nün dolaşıma sürdüğü her argümana dört elle sarılmıştır. Avrupa ülkelerine FETÖ tezleriyle mektup yazıp ülkemizi şikayet eden bu zat, İstanbul Havalimanının ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünün inşaatlarının durdurulmasını bizzat istemiştir.

Tabii bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi sürecidir. Bu süreçteki işbirliklerini, aynı mesajları kopyala-yapıştır yaparak atacak kadar aleniyete dökmüşlerdir. HP yöneticileri "turpun büyüğü heybede" diyerek, bu tezgahı FETÖ ile birlikte kurduklarını, gelişmelerden haberdar olduklarını ikrar etmişlerdir. Bugün hepsi de kaçak durumunda olan FETÖ mensubu savcılar ile CHP yöneticileri 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimini yapan çeteye karşı gösterdiğimiz tepkiye aynı refleksle karşı çıkıyorlardı. FETÖ savcılarının hukuksuz emirlerine karşı koyan devlet görevlilerini "sanmayın bu devran böyle gidecek" diyerek tehdit eden bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi.

"15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ SAVUNMAKTAN GERİ KALMAMIŞTIR"

Aynı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan sonra da "askerler her koşulda emre itaat eder" diyerek, darbecileri savunmaktan da geri kalmamıştır. 17-25 Aralık'tan sonra CHP Grup kürsüsü aylar boyunca, Kılıçdaroğlu tarafından, FETÖ mensuplarının montaj ve iftira kasetlerinin dinletildiği bir mecraya çevrilmiştir. FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamıştır. Biz, "paralel devlet yapısı" adıyla FETÖ'nün üzerine giderken, Kılıçdaroğlu emniyet ve yargı içinde çöreklenmiş bu yapıyı "devletin vicdanı" diye tarif ediyordu. Bu şekilde tarif ettiği kişiler arasında Sayın Baykal'a kaset kumpası kuranların bulunduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Devleti bu terör örgütünün mensuplarından temizleme çalışmalarımızın hepsinde, karşımızda öncelikle CHP'yi ve başındaki zatı bulduk. Allah aşkına bundan ala siyasi ayak olur mu?

2014 yılındaki mahalli idareler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde FETÖ'nün CHP'yi desteklediğini, bizzat bu partinin milletvekilleri açıklamışlardır. CHP'yle FETÖ'nün ilişkisinin çok net görüldüğü hadiselerden biri de Adana'daki MİT tırlarının durdurulmasıdır. Bu kumpasın amacı Türkiye'yi Suriye'deki radikal gruplara silah gönderen bir ülke gibi göstererek, uluslararası müdahaleye açık hale getirmekti. FETÖ'nün tüm unsurları ve CHP yönetimi, bu olaya adeta dört elle sarılmıştır. Kılıçdaroğlu, doğrudan devletimizi hedef alan bu kumpası, "savcının görevi bu değil mi" diye savunarak, FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu bir kez daha göstermiştir. CHP'nin yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet gazetesi, bu operasyonu yürüten savcı görevden alınınca hemen kendisiyle röportaj yapıp, "MİT suç işledi" başlığını atıyordu.

"FETÖ GAZETELERİNİN BİNALARINA GİDEREK..."

Hâlihazırda CHP Meclis Başkanvekili olan dönemin CHP Grup Başkanvekili, FETÖ'cüler gibi bizi "Lahey Adalet Divanında yargılanmayı gerektirecek savaş suçu işlemekle" itham ediyordu. FETÖ'nün siyasi ayağı tarifine en çok, bu örgütün üyelerinin gözaltına alınmasını "cadı avı" olarak niteleyen CHP yönetimi yakışıyor. Genel Başkanı başta olmak üzere, CHP milletvekilleri kapatılan FETÖ gazetelerinin binalarına giderek dayanışma gösterisi yaparken, aynı zamanda siyasi ayağın kimliğini ilan etmiş oldular. Yine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının, yapılan operasyonları "cemaati sindirme girişimi" olarak niteleyip, devamında CHP'nin mallarına el konacağını iddia etmesi de aradaki ilişkinin ikrarıdır.

"CHP İLE FETÖ ORTAK DİL VE TAVIR GELİŞTİRMİŞTİR"

Tabii Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ elebaşının kitaplarının toplatılmasına da karşı çıktığını hatırladığımızda, bu tavrın gayet bilinçli olduğu anlaşılıyor. Kendilerini yıllarca Atatürkçü olarak pazarlayan CHP destekçisi kimi yazarların, bir anda en büyük FETÖ sevdalısı kesilmeleri, projenin kapsamının genişliğini gösteriyor. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinden Büyükelçi Karlov suikastine ve 6-8 Ekim hendek olaylarına kadar ülkemizin karşı karşıya kaldığı her krizde CHP yönetimi ile FETÖ ortak dil ve tavır geliştirmiştir. 15 Temmuz'u "kontrollü darbe" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren de FETÖ'dür. Halen By-Lock dahil pek çok delille FETÖ üyeliğinden hapiste olan Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanının yazışmalarında bu durum zaten anlatılıyor. FETÖ'cü danışman By-Lock'ta yazıştığı örgüt abilerine, Kılıçdaroğlu'na istediklerini söyletebileceklerini belirtiyor.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ FETÖ'CÜLER İÇİN YAPMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşünü, zahirde kendi milletvekili ama aslında FETÖ'cüler için yapmıştır. Yollarda FETÖ'cülerle kolkola yürümüştür. Dünyada, terör örgütüne destek için bunca yol yürüyen bir siyasetçinin, aynı yapının bir ayağı olmadığına kimseyi inandıramazsınız. CHP yönetiminin, sadece 15 Temmuz'u itibarsızlaştırma çabası ile darbe girişiminin ardından FETÖ'yü devletten ve toplum hayatından tasfiyeye yönelik her adımı engelleme çabası, örgütün siyasi ayağı olduğunun en büyük delilidir. Ağızlarını her açtıklarında, bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler, FETÖ'nün hain yüzü ortaya çıktıktan sonra bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu ve müdafii haline geldi.

Ya ikazları yalandı, ya sonrasında ortaya koydukları tavır yalandı. Netice itibariyle bunların hayatı yalan. Madem bu işler soru sorarak oluyor, öyleyse ben de burada birkaç soru sorayım:

-FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, bu yapı terör örgütü olarak tanımlanmadan önce görüntü veren midir, devlet aynı yapıyı terör örgütü olarak tanımladıktan sonra yanından ayrılmayan mıdır?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra tüm gücü ve imkanlarıyla desteklediği parti midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile kavgada saldırıya uğrayan parti midir, FETÖ adına yumruk sallayan parti midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, bu yapıyla topyekûn mücadeleye giriştiği için hedef alınan parti midir, FETÖ'nün organlarına, kurumlarına, adamlarına sahip çıkan, onlara göğüslerini siper edenler midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, 2012 MİT operasyonundan, 2013 17-25 Aralık yargı kumpasından, 2014 Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden ve Bakanlar Kurulu Kararından, 2016 darbe girişiminden sonra FETÖ'ye kol kanat geren, FETÖ'nün propagandasına hizmet eden, FETÖ'cülerin argümanlarını kullanan değil midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün yargı darbesinde kullandığı montaj ses kayıtlarındaki yalan ve iftiraları siyasete taşıyan, seçim malzemesi yapan, kürsü kürsü gezdiren değil midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine, süreci sulandıran ve kafaları karıştırmaya kalkan değil midir?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, darbe kalkışmasını milletle birlikte durduran mıdır, kontrollü diyerek darbeyi meşrulaştırmaya çalışan mıdır?

-FETÖ'nün siyasi ayağı, bu yapıyla canı pahasına mücadele eden midir, genel başkanlık koltuğu dâhil CHP genel merkezini işgal etmiş olan FETÖ'nün ayak takımı mıdır?

Haber Videosu