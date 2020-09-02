Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla yeni kısıtlamaların görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.