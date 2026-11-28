Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3 yorum · Sen de yaz

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşındı. Cenevre'de düzenlenen BM Azınlık Sorunları Forumu'nda Gürcistan'a yönelik eleştirilerde bulunan akademisyen Dr. Elçin Başol'un konuşması, Beşiktaş taraftarlarından söz ettiği sırada kesildi.

BM KÜRSÜSÜNDEN GÜRCİSTAN'A HESAP SORDU

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) temsilcisi Dr. Elçin Başol, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Azınlık Sorunları Forumu'nda Türkiye'deki Abhaz diasporasını temsilen söz aldı.

Gürcistan'ın geçmişteki eylemleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini savunan Başol, Abhaz halkının izolasyonuna ve Ahıska Türklerinin yerinden edilmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN ADINI ANINCA SÖZÜ KESİLDİ

Gürcistan'a yönelik eleştirilerinin ardından Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yapılan polis müdahalesini gündeme getirmek isteyen Başol, "Beşiktaş taraftarlarına saldıran Gürcistan..." dediği sırada oturum başkanının araya girmesiyle konuşmasını tamamlayamadı.

Oturum başkanı, Başol'un sözünü "Teşekkür ederim" diyerek kesti.

"GÜRCİSTAN'A ERKEN SEVİNMEMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Forumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başol, yarım kalan konuşmasının bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale etmesine ve cevap vermesine yettiğini belirtti.

BM mekanizmalarıyla yürütülen çalışmaların kürsüde yapılan konuşmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Başol, "Bu nedenle Gürcistan'a erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de kürsüde biter." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA SERT MÜDAHALE

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada, tribünlerde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlar Gürcistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın 26. dakikasında oyuna ara verilmiş, hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Olayların ardından yeniden başlayan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

GÜRCÜ BASININDAN ÖZEL BİRLİK İDDİASI

Gürcistan merkezli Radio Tavisupleba'nın haberine göre karşılaşmada görev yapmak üzere Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Görevler Dairesi personeli Batum'daki stada sevk edildi.

Söz konusu birimin, 2024 yılından bu yana Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere yönelik sert müdahaleleriyle de gündeme geldiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

★ Okurların en beğendiği yorum Zübeyr Doğan: Küfür , ırki ne olursa olsun , tek millettir. Tüm yorumlar (3)

İlgili Haberler