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Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray'da, bir grup sarı-kırmızılı taraftarın yaptığı sıra dışı etkinlik dikkat çekti.

OKAN BURUK VE FUTBOLCULAR İÇİN PİLAV DAĞITTILAR

Galatasaray'ın son dönemde sergilediği futbol ve aldığı galibiyetlerden memnun olan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular için dua okuttu. Taraftarlar, daha sonra hazırladıkları pilavı vatandaşlara ikram etti.

KAZANIN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Pilav dağıtımı sırasında çekilen görüntülerde kazanın üzerine asılan yazı da dikkat çekti. Stuttgart, Aston Villa, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor karşılaşmalarına atıfta bulunan taraftarlar, takımın bu beş maçtan 15 puanla çıkması ve sergilediği baskılı futbol nedeniyle pilav dağıttıklarını belirtti. Yazının altında ise "Okan Buruk Tugayları" ifadesinin yer aldığı görüldü.