Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

Son dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal "soykırım" sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor. İlk tepkiyi gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Popülizme dayalı açıklamayı reddediyoruz." dedi. Dışişleri Bakanlığı ise "ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı dünkü telefon görüşmesinde, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullanacağının niyetini belli eden ABD Başkanı Joe Biden, "Ermeni soykırımını" resmi olarak tanıyan bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

"KİMSEDEN DERS ALACAK DEĞİLİZ"

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesi üzerine ilk açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Açıklamasında sert bir tepki gösteren Çavuşoğlu, "Sözcükler tarihi değiştiremez. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı ise "ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz" sözleriyle tepki verdi.

"TARİHSEL GERÇEKLER YALANLARLA DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Twitter hesabından sert bir açıklama yapan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.

"ERMENİ SOYKIRIMI SAFSATASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de şehit ederek başladığını hatırlatırız. Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir."

"AÇIKLAMAYI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ, KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Açıklamayı tarihten ve hukuki dayanaklardan yoksun bulan Çelik, şunları kaydetti: "ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz."