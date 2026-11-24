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Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bir sitenin istinat duvarı park halindeki 5 aracın üzerine yıkıldı. Araçlarda hasar oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı ve Vakfıkebir'de grup yolu heyelan nedeniyle kapandı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentte akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Trabzon Havalimanı'nda su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE YIKILDI

Vakfıkebir ilçesine bağlı Kirazlık, Mısırlı ve Deregözü mahallelerinin kullandığı grup yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. 1 No'lu Beşirli Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı park halinde bulunan 5 aracın üzerine yıkılırken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sitede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

DUVARIN YIKILMA ANI KAMERADA

İstinat duvarının aniden araçların üzerine devrildiği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; duvarın araçların üzerine yıkıldığı ve site sakinlerinin panik anları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı