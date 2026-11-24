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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki (HGS) geçiş ücretleri ve ardından başlatılan icra takipleriyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Uraloğlu, usulüne uygun yapılmayan icra takiplerinde vatandaşlardan alınan ödemelerin geri iade edileceğini duyurdu.

"USULSÜZ İCRA TAKİPLERİNDE ÖDEMELER İADE EDİLECEK"

Uraloğlu, "Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinde ödemeleri geri iade ettireceğiz. 2025 yılı için 25 bin dosyayı tek tek inceledik. Yakın zamanda inşallah yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemelerini yaparak inşallah bunu hepimizin gündeminden çıkarmış olacağız" dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İCRA İŞLEMLERİNİ DURDURMUŞTU

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şikayetler üzerine yapılan incelemede söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yüzde 0,43'üne denk geldiğinin belirlendiğini açıklamıştı. Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin ödeme süresi dolan geçiş ücretleri için yürüttüğü avukatlık ve icra işlemlerinin derhal durdurulduğunu, mevzuat çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşlar hakkında icra takibi uygulanmayacağını bildirmişti.

"HAKSIZ KAZANÇ ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ" İDDİASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HGS kapsamında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddia ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

İCRA TAKİPLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU İNCELENİYOR

Gürlek, soruşturma kapsamında vatandaşların haksız borçlandırıldığı iddialarının, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğunun ve suç teşkil edebilecek eylemlerin tüm yönleriyle incelendiğini söylemişti. Gürlek, "Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir" demişti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz.

Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir."