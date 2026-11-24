TİCARET Bakanlığı, e-ticaret platformunda 'organik' ibareleriyle satışa sunulan bebek bakım ürünlerine ilişkin ilgili firmaya yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bebek güneş kreminden pişik önleyici kreme, şampuandan yenidoğan bakım ürünlerine kadar pek çok üründe kullanılan 'yüzde 100 doğal' ifadeleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun inceleme konuları arasındadır. Bir e-ticaret platformunda satışa sunulan bebek bakım ürünlerinin tanıtımlarında 'yüzde 100 doğal', 'organik' ve benzeri ifadelere yer verildiği tespit edildi. Yapılan incelemede, ürünlerin doğal niteliğine ilişkin sertifikalara sahip olmasının, tek başına bu ürünlerin yüzde 100 doğal bileşenlerden oluştuğunu veya hiçbir kimyasal bileşen içermediğini kanıtlamadığı belirlendi. Ürünlerin 'yüzde 100 doğal' olduğu yönündeki iddianın sunulan belgelerle ispatlanamadığı değerlendirilerek söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna karar verildi" denildi. Açıklamada ayrıca özellikle bebek ve çocuklara yönelik ürünlerde tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, tüketicilerin güvenini istismar eden, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı reklamlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı