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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada mağaradan alınan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

MAĞARADAN KAFATASŞLARI VE KEMİKLER ÇIKTI

Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri mağara çevresinde güvenlik önlemi anlamı aldı. Bir Cumhuriyet savcısının da katılımıyla mağarada inceleme yapıldı. Mağaradan alınan kemik parçaları incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı