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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir AVM'nin açık otoparkında yol çökünce hafriyat kamyonu çukura düştü. Araçta mahsur kalan sürücü kepçeyle kurtarılırken AVM yönetimi bölgede güvenlik önlemi aldı.

ÇUKURA DÜŞTÜ

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle'deki AVM'nin açık otoparkında meydana geldi. Otopark içi yolunda çökme oldu, 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonu oluşan çukura düştü.

KEPÇEYLE TAHLİYE EDİLDİ

Damperi çukura düşen kamyonun sürücü kabini havaya kalktı. Araçta mahsur kalan sürücü, kepçeyle tahliye edildi. AVM yönetimi tarafından göçüğün olduğu bölgede güvenlik önlemleri alındı ve kamyon da çukurdan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı