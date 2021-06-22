Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Necati Kocabay'la Bodrum tatilinde attı. Siyah mayosuyla objektiflere takılan Yeşilçay, sevgilisiyle plajda dudak dudağa görüntülendi. 45 yaşındaki Yeşilçay'ın kilolu hali de gözlerden kaçmadı.

Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin çekimlerine ara verilince; uzun bir süredir aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile Bodrum'a gitti.

DÖRT GÜNLÜK KAÇAMAK

Milliyet'in haberine göre; ünlü çift, pazartesi günü yerleştikleri oteli kalabalık bulunca, daha sakin bir otel tercih edip başka bir hotele geçti. Baş başa dört günlük tatil programının ikinci gününde, kaldıkları hotelin kumsalına inen çift, deniz ve güneşin tadını çıkarttı.

SAHİLDE DUDAK DUDAĞA

Yarım saatlik deniz sefası yapan aşıklar, şezlonguna geçtikleri sırada öpüşerek tatilin keyfini çıkardı.

KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

45 yaşındaki Yeşilçay'ın kilolu hali dikkat çekerken bikini yerine mayo tercih etmesi gözlerden kaçmadı.