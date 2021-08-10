Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar
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Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı tatile doymuyor. Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tatile çıktı. Subaşı'nın keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin milyarder olmadığı yönündeki iddiaların yoğunlaştığı sırada ayrılık kararı almıştı. Alsaloussi'den olan çocuğuna da düşük yaptığını açıklayan Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı. Orman yangınlarının olduğu dönemde tatiline ve fotoğraflarına ara vermediği için eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı, kimseye kulak asmadı.

KEYFİNİN YERİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Şeyma Subaşı annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline çıktı. Ünlü fenomenin ailesiyle çıktığı tatilden fotoğrafları da çok geçmeden geldi. Tatil pozlarını Instagram'dan paylaşan Subaşı'nın ağzı kulaklarında. Fotoğraflarını takipçisiyle paylaşan Subaşı'ya beğeni ve yorumlar yağdı. Subaşı paylaşımlarına "Hayattan daha ne isterim ki" notunu düştü.

Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aileye tatile çıktılar
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aileye tatile çıktılar
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aileye tatile çıktılar
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aileye tatile çıktılar
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aileye tatile çıktılar
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aileye tatile çıktılar
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aileye tatile çıktılar
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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