Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı
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Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

YouTube kanalında yayınladığı videolarda anlattıklarıyla Türkiye gündemine oturan Sedat Peker, magazin gündeminde de tanınan bir insan. Bir dönem Sedat Peker ile fotoğraf çektiren ünlü isimler, şimdilerde sosyal medya hesabından fotoğrafları kaldırmaya başladı.

Siyasetçilere yakınlığıyla tanınan Sedat Peker'in birçok ünlü isimle aynı davette olduğu hatta fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Peker'in videolarındaki açıklamalarından sonra harekete geçen ünlü isimler, gündeme gelmemek için yavaş yavaş paylaşımlarını silmeye başladı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE BİR ARAYA GELMİŞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Sedat Peker ile çektirdiği bir fotoğrafı "Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can reis" notuyla paylaşmıştı. Bir süredir evliliğiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in 'Mangal Yürekli Adam' şarkısını Sedat Peker için yazdığı ileri sürülüyor.

HESAPLARINDA FOTOĞRAFLAR YOK

Demet Akalın, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu'nun Instagram hesaplarında Sedat Peker ile fotoğrafları bulunmuyor.

İşte Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimlerden bazıları...

DEMET AKALIN VE OKAN KURT

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ALİŞAN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

OKTAY KAYNARCA

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ERKAN PETEKKAYA VE MEHMET ALİ ERBİL

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

SİBEL CAN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

SERDAR ORTAÇ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

NUSRET GÖKÇE

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ASLIHAN HÜNEL VE SEDA SAYAN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

İSMAİL TÜRÜT

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

FERMAN TOPRAK

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

CENGİZ KURTOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

BURAK KUT

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

SİNAN AKÇIL

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

KİBARİYE

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ERHAN YAZICIOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

BÜLENT SERTTAŞ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ORHAN GENCEBAY

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

YUSUF GÜNEY

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

TURGAY TANÜLKÜ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

EBRU GÜNDEŞ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

MAHMUT TUNCER

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

HAKAN ALTUN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

EMEL MÜFTÜOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

IŞIN KARACA

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı - Haberler Magazin
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