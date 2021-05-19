Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı
YouTube kanalında yayınladığı videolarda anlattıklarıyla Türkiye gündemine oturan Sedat Peker, magazin gündeminde de tanınan bir insan. Bir dönem Sedat Peker ile fotoğraf çektiren ünlü isimler, şimdilerde sosyal medya hesabından fotoğrafları kaldırmaya başladı.
Siyasetçilere yakınlığıyla tanınan Sedat Peker'in birçok ünlü isimle aynı davette olduğu hatta fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Peker'in videolarındaki açıklamalarından sonra harekete geçen ünlü isimler, gündeme gelmemek için yavaş yavaş paylaşımlarını silmeye başladı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE BİR ARAYA GELMİŞ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Sedat Peker ile çektirdiği bir fotoğrafı "Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can reis" notuyla paylaşmıştı. Bir süredir evliliğiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in 'Mangal Yürekli Adam' şarkısını Sedat Peker için yazdığı ileri sürülüyor.
HESAPLARINDA FOTOĞRAFLAR YOK
Demet Akalın, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu'nun Instagram hesaplarında Sedat Peker ile fotoğrafları bulunmuyor.