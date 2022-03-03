Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bir haftadır savaşa dönmüş durumda. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Ruslar işgali dört bir yandan sürdürürken Ukrayna ordusu ve halkı ise tüm gücüyle direniyor.

İKİNCİ TUR MÜZAKERE BUGÜN

Bugünse Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikincisi Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilecek. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlatmıştı.

İşte savaşın 8. gününde yaşananlar:

UKRAYNA ORDUSU, KİEV'E BAĞLANAN KÖPRÜLERİ YIKIYOR

Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı. Ukraynalılar Kiev caddelerinde siper ve barikatlar kuruyor.

GECE BOYU PATLAMALAR YAŞANDI

Kiev geceyi patlama sesleri arasında geçirdi. Kiev tren istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. Kentin ısıtma sistemi hasar gördü. Kiev'in bazı bölümlerinde ısınmayla ilgili aksama yaşanabileceği belirtildi. İlk tahminler bölgeye füze isabet ettiği yönündeydi. Ancak İçişleri Bakanlığı daha önce düşen ama patlamamış bir seyir füzesinin infilak ettiğini açıkladı. Patlamada 1 kişi yaralandı. Rus ordusu bombardımana ara vermedi. Kente yönelik saldırılar gece boyu devam etti.

RUSYA'NIN KAÇ ASKERİ ÖLDÜ?

Dün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 498 Rus askerinin öldüğü belirtildi. Ukrayna ise bu sayıyı 9 bin olarak ilan etmişti. Diğer yandan Rusya'dan yaralı sayılarına ilişkin de bilgilendirme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 1597 Rus askeri yaralandı.

AGİT PERSONELİ RUS BOMBARDIMANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı. Açıklamada, uluslararası toplum ve AGİT bünyesinde tekrarlanan çağrılara rağmen Ukrayna'da savaşın devam ettiği belirtilerek "Ölüm ve yaralanmalara neden olan sivil halkın yoğunlukta olduğu merkezlerin hedef alınmasını şiddetle kınıyor, Rusya Federasyonu'na çatışmaları derhal durdurma ve anlamlı bir diyaloga girme çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.