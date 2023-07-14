Sağlık Bakanlığı'ndan Aşırı Sıcak Hava Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı aşırı sıcak havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini duyurdu. Açıklamada, gölge yerlerin tercih edilmesi ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edilmesi önerildi.