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Bodrum katta dehşet veren görüntüler! Gen tedavisi adı altında hayvan kanıyla deney

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Konya'da multipl skleroz (MS), miyopati, sarı nokta, kanser ve serebral palsi (SP) gibi hastalıklara 'gen' tedavisi yaptıklarını öne sürerek, hasta ve hasta yakınlarından 9 ila 12 bin dolar arası para talep eden özel bir genetik kliniğin laboratuvarı, yapılan baskında mühürlendi. Cimer şikayetinde bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapıldığı iddia edildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki özel bir gene tik kliniği hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. CİMER'e yapılan şikayete göre; "Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara 'gen' tedavisi yapılıyor.

Gen' tedavisi adı altında hastalardan binlerce dolar talep eden polikliniğin laboratuvarı mühürlendi

2 GÜN SONRA BİLGİ VERİP BİNLERCE DOLAR İSTENİYOR

Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor.

Gen' tedavisi adı altında hastalardan binlerce dolar talep eden polikliniğin laboratuvarı mühürlendi

SÖZDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDE 'İZOTONİK SOLÜSYON' ENJEKTE EDİLİYOR

Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara 'izotonik solüsyon' enjekte ediliyor. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda 'hayvan kanlarıyla deney yapılıyor" denildi.

Gen' tedavisi adı altında hastalardan binlerce dolar talep eden polikliniğin laboratuvarı mühürlendi

YASAL OLARAK TEDAVİ YAPMA YETKİSİ YOK

Şikayetin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri genetik kliniğine baskın yaptı. Ekipler, kliniğin laboratuvar olarak kullanıldığı iddia edilen bodrum katta kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, laboratuvarı mühürledi. Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gen' tedavisi adı altında hastalardan binlerce dolar talep eden polikliniğin laboratuvarı mühürlendi

Bodrum katta dehşet veren görüntüler! Gen tedavisi adı altında hayvan kanıyla deney
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpccv9zfshw:

Türkiye. her şey sahte

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