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Manisa Gördes'te silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Manisa Gördes'te silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
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Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi’nde av tüfeğiyle düzenlendiği öne sürülen silahlı saldırıda baba Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) hayatını kaybetti. İ.B. isimli şüphelinin ateş açtığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde av tüfeğiyle düzenlendiği öne sürülen silahlı saldırıda baba Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Balıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda, İ.B. isimli şüphelinin baba ve oğluna av tüfeğiyle ateş açtığı iddia edildi. Saldırıda ağır yaralanan Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25), olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği olay mahallede üzüntüye neden olurken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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