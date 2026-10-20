Las Vegas'ta otelden flamingo çalan Kanadalı turist suçlu bulundu: 30-40 bira içmişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Las Vegas'ta bir otelin yaşam alanındaki flamingoyu boynundan tutarak odasına götüren Kanadalı turist, hayvana eziyetten suçlu bulundu. Sanık, olaydan önce 30 ila 40 bira içtiğini söyledi.
- Kanadalı turist Mitchell Fairbarn, Las Vegas'taki Flamingo Otel'de yaşayan Peachy adlı Şili flamingosunu odasına götürdüğü için jüri tarafından ağır ve hafif hayvana eziyet suçlarından suçlu bulundu.
- Hayvan uzmanları flamingonun tüylerinin yolunduğunu ve kan kaybettiğini, otelin veteriner hekimi ise kuşun büyük ölçüde iyileştiğini ancak insanlara karşı daha tedirgin olduğunu bildirdi.
- Fairbarn'ı beş yıla yakın hapis cezası bekliyor; sanık tutuklandığından bu yana ABD'den ayrılamıyor ve Las Vegas'ta ev hapsinde bulunuyor.
BBC'nin haberine göre, ABD'nin Las Vegas kentinde bir otelin yaşam alanından flamingo alıp odasına götüren Kanadalı turist Mitchell Fairbarn, hayvana eziyet suçundan jüri tarafından suçlu bulundu.
34 yaşındaki Fairbarn, mart ayında kentte tatildeyken Flamingo Las Vegas Otel ve Kumarhanesi'nde yaşayan Peachy adlı Şili flamingosunu bulunduğu alandan alarak otel odasına götürdü.
Duruşmada izletilen görüntülerde Fairbarn'ın kuşu boynundan tutarak asansörle odasına çıktığı ve gülümsediği görüldü. Sanık, olaydan önce 30 ila 40 bira içtiğini ve hayvana zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Fairbarn, bunu yapmanın 'komik' olacağını düşündüğünü de anlattı.
Hayvan uzmanları ise flamingonun tüylerinin yolunduğunu ve kan kaybettiğini mahkemeye bildirdi. Eyaletin veteriner hekimi, Peachy'nin büyük ölçüde iyileştiğini ancak artık insanlara karşı daha tedirgin davrandığını söyledi.
Fairbarn'ın avukatı Josh Tomsheck, müvekkilinin yaptığının zararsız bir şaka olarak düşünüldüğünü, kötü kararların sorumlusunun alkol olduğunu savundu. Avukat, Fairbarn'ın tutuklanmasının ardından ölüm tehditleri aldığını da belirtti.
Jüri, 14 tanığı dinleyip 112'den fazla delili inceledikten sonra yaklaşık beş saatte Fairbarn'ı ağır ve hafif hayvana eziyet suçlarından suçlu buldu. Sanığı beş yıla yakın hapis cezası bekliyor.
Tutuklandığından bu yana ABD'den ayrılamayan Fairbarn, Las Vegas'ta ev hapsinde bulunuyor. Ceza duruşmasının aralık ayında yapılması bekleniyor.
Kaynak: BBC