Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Müldür ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanırken Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki kötü gidişata son vermek istiyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, ilk hafta sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında ilk üç puanını almayı hedefliyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu galibiyeti Avrupa'ya da taşımak istiyor.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un düdük çalacağı, yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil.

FENERBAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür'ün karşılaşmada görev yapamayacağı aktarıldı. Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio'nun da Slavia Prag karşısında forma giymesi beklenmiyor.

SLAVIA PRAG HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Çekya temsilcisi Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk hafta Lens'e sahasında 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti. 

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 309. MAÇINA ÇIKIYOR

Temsizlcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Avrupa kupalarındaki 309. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 308 Avrupa maçında 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 418 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 433 gol gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ise 43. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kulüp, organizasyondaki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselerek elde etmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

İlk uçuşunda yaşadığı şeye bakın! Genç hostesin zor anları
Bakan Bayraktar'dan korkutan 'kriz' açıklaması: Modern zamanların en büyüğü

Bakan Bayraktar'dan korkutan "kriz" açıklaması: Tam ortasındayız
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da sokaklar harabeye döndü! Hükümetten OHAL sorusuna yanıt

Fransa'da OHAL sinyali! Ülkenin adalet bakanı açıkladı
İstanbul Valisi Gül acı gerçeği açıkladı: Zamanında önlem alınsaydı 7 vefat olmazdı

Seldeki acı gerçeği Vali Gül açıkladı: Zamanında önlem alınsaydı...
Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Zerrin Özer bir yılda ikinci kez aynı acıyla sarsıldı
Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

Anne ile kızına otomobil çarptı, çevredekilerin yaptığı takdir topladı
Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı

Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası

50 milyon dolarlık sütyeni alan kişi ile ilgili bomba iddia!

Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı

Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: Yıldız isim Fransa'ya götürülmedi