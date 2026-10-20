İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanırken Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki kötü gidişata son vermek istiyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, ilk hafta sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında ilk üç puanını almayı hedefliyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu galibiyeti Avrupa'ya da taşımak istiyor.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un düdük çalacağı, yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil.

FENERBAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür'ün karşılaşmada görev yapamayacağı aktarıldı. Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio'nun da Slavia Prag karşısında forma giymesi beklenmiyor.

SLAVIA PRAG HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Çekya temsilcisi Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk hafta Lens'e sahasında 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 309. MAÇINA ÇIKIYOR

Temsizlcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Avrupa kupalarındaki 309. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 308 Avrupa maçında 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 418 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 433 gol gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ise 43. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kulüp, organizasyondaki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselerek elde etmişti.