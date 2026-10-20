Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti

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1976 yılında kurulan ve bünyesindeki Anadolu Mikronize aracılığıyla 80 ülkeye 1.250'den fazla ürün ihraç eden Ral Yatırım Holding, yaşadığı finansman sıkıntısı nedeniyle konkordato sürecine girdi. Mahkeme şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri yüzde 10 düşüşle taban fiyattan kapandı. Yıl içinde 390 TL seviyelerini gören hissedeki kayıp yüzde 94'ü aştı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH), kısa vadeli nakit akışında yaşanan sıkışıklık ve finansman imkanlarının daralması üzerine konkordato başvurusunda bulundu.

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu kapsamında şirket hakkında 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Karar, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyuruldu.

HİSSELERİ TABAN OLDU, ZİRVEDEN KAYIP YÜZDE 94'Ü AŞTI

Konkordato kararının açıklanmasının ardından Ral Yatırım Holding hisselerinde sert satışlar yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören RALYH payları, günü yüzde 10 değer kaybıyla 21,78 TL olan taban fiyattan tamamladı.

Yıl içerisinde 390 TL seviyelerine kadar yükselen hisse, bu seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 94,4 değer kaybetti.

9,2 MİLYAR LİRALIK ÖZKAYNAĞI BULUNUYOR

Holdingin KAP açıklamasında, 30 Haziran 2026 itibarıyla şirketin özkaynak büyüklüğünün 9,2 milyar TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Şirket yönetimi, varlıklarında herhangi bir kayıp yaşanmadığını savunurken finansman sorunlarının ortaya çıkmasında ana ortağa yönelik alınan tedbir kararının etkili olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, söz konusu tedbir kararı şirket tüzel kişiliğinden bağımsız olmasına rağmen bankaların ve diğer finans kuruluşlarının holdinge yaklaşımını olumsuz etkiledi.

BANKALARIN TUTUMU NAKİT AKIŞINI ETKİLEDİ

Şirket, banka ve aracı kurumlar nezdindeki finansman imkanlarının daraldığını, kamu projelerindeki finansal iş birliklerinin de bu süreçten etkilendiğini açıkladı.

Bu gelişmelerin kısa vadeli nakit akışında ciddi sıkışıklığa neden olduğu belirtilirken konkordato başvurusunun mevcut varlıkların korunması ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığı vurgulandı.

3,6 MİLYAR LİRALIK KREDİ BORCU

Ral Yatırım Holding'in toplam banka kredi borcunun 3,6 milyar TL olduğu açıklandı.

Bu tutarın yaklaşık 2,5 milyar TL'sinin, holdingin yüzde 51 pay sahibi olduğu Ral Enerji A.Ş.'ye ait olduğu belirtildi. Böylece toplam kredi borcunun yaklaşık yüzde 69'unun Ral Enerji kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: TASFİYE KARARI DEĞİL

Holding yönetimi, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının şirketin tasfiye edildiği veya iflasına karar verildiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Konkordato sürecinin borçların yeniden yapılandırılması, şirket varlıklarının korunması ve ticari faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi için başlatılan hukuki bir koruma mekanizması olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com