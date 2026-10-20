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Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi

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Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi
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Sevgilisine giydiği kombinin fotoğrafını gönderen genç kadın, "Kim izin verdi sana böyle giyinmene" tepkisiyle karşılaşınca "İstediğimi giyerim, kimse bir şey diyemez" diyerek rest çekti; tartışma ayrılıkla noktalandı.

Kıyafet kombinini erkek arkadaşına gönderen genç kadın ile sevgilisi arasında geçen diyalog sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. "Nasıl olmuşum hayatım" mesajıyla fotoğraf atan sevgilisine "Ne bu hal, kim izin verdi sana böyle giyinmene" tepkisi gösteren adamın ısrarları ve tehditvari söylemleri üzerine ipler tamamen koptu.

"PARA ATIYORUM, İNSAN GİBİ BİR ŞEYLER ALIYORSUN"

Gönderilen kombin fotoğrafının ardından erkek arkadaşının "Bana sormadan bir de... Arkanda adam var o hal ne, cevap ver" ifadeleri üzerine genç kadın "Ne giyeceğimi sana sorup üstüne izin verdiğin şeyleri mi giyeceğim" tepkisini gösterdi. Tartışmanın devamında sevgilisinin "Eve git ya da para atıyorum hemen insan gibi bir şeyler alıp giyiyorsun, beni insanlıktan çıkarma" ısrarlarına karşılık genç kız kararlı bir duruş sergiledi.

"AİLEM BANA BU KADAR KARIŞMIYOR!"

Sürekli kıyafet müdahalesine maruz kaldığını belirten genç kadın, "Yeter ya, ailem bana bu kadar karışmıyor. Sevgilimsin diye böyle yapmana izin vereceğimi sanma, istediğimi giyerim kimse de bir şey diyemez sen dahil!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Bu sert cevabın ardından "Dediklerimin sende bir kıymeti yok, ayrılalım o zaman bitti" mesajıyla ilişki noktalandı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog; 

Kaynak: Haberler.com
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