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Bir şemsiyeyle gönülleri ısıttı! Kadın polisin davranışına kaymakam da kayıtsız kalamadı

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Bir şemsiyeyle gönülleri ısıttı! Kadın polisin davranışına kaymakam da kayıtsız kalamadı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanan bir kişiyi ambulans gelene kadar yağmurdan korumak için şemsiye tutan polis memuru Şerife Nur Can, Kaymakam Ayhan Akpay tarafından ödüllendirildi. Ödül, Kaymakam Akpay’ın makamında düzenlenen buluşmada takdim edildi.

İnegöl’de kaza yerinde yaralıya yardım eden kadın polis memuru, kaymakamlıkta ödüllendirildi. Buluşmaya ilçenin emniyet yöneticileri de katıldı.

KAYMAKAMLIKTA ÖDÜL TÖRENİ

Kaymakam Ayhan Akpay’ın makamında gerçekleştirilen buluşmaya İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ile İnegöl Trafik Denetleme Büro Amiri Başkomiser Ramazan Görenekli de katıldı.

“ŞEFKAT VE MERHAMETİNİ DE GÖSTERDİ”

Türk polisinin yalnızca güvenliği sağlamakla kalmadığını, ihtiyaç anında vatandaşın yanında olarak şefkat ve merhametini de gösterdiğini belirten Akpay, “Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşıyan polis memurumuza ve emniyet teşkilatımızın tüm personeline teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmanın ardından polis memuru Can’a ödülü takdim edildi.

Kaynak: AA
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