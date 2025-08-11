Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

8 bloktan oluşan Denizli Devlet Hastanesi'nde tavan çöktü. 2017'de hastane hakkında hazırlanan raporda, yapının olası bir depremde yıkılabileceği ifade ediliyordu. Kolon ve kirişlerinin çürük olduğu kaydedilen hastanenin zemini de killi kumdan oluşuyor ve 4 metre derinlikte suya rastlanıyor.

DEPREMDEN 1 GÜN SONRA ÇÖKTÜ

Söz konusu hastanenin tavanı, Balıkesir Sındırgı depreminden bir gün sonra çöktü. Ameliyathane önündeki tavanın çökmesinin yıllardır süren ihmallerin açık bir sonucu olduğunu kaydeden Hekim Birliği Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapı hakkında 2017'de hazırlanan rapora işaret etti; "2017 tarihli resmi raporlarda; kolon ve kirişlerin %90 oranında çürük olduğu, binanın depreme dayanıksız olduğu net biçimde tespit edilmiştir.

Buna rağmen Hekim Birliği olarak bizlerin de defalarca yaptığı başvurularla ilgili somut adımlar atılmamıştır. Denizli, 1. derece deprem bölgesidir. Her gün binlerce hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı bu riskli binada bulunmak zorunda bırakılmaktadır. Can bu kadar ucuz mudur? Bu, ertelenebilecek bir mesele değil."

"BU HASTANE DERHAL TAHLİYE OLMALIDIR"

Genel Sağlık İş Sendikası Denizli Şubesi olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek "Bir kez daha sesleniyoruz. Bu hastane derhal tahliye olmalıdır" çağrısı yaptı.

"BİLDİRDİK AMA ÖNLEM ALINMADI"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da (HEP-SEN) geçmişte yapılan uyarıları dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Denizli Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğunu defalarca yetkililere bildirdik, ancak önlem alınmadı! Ardından hastane önünde eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdık. Biz söyledik, onlar sustu! Sosyal medyada etkinlikler düzenledik, uyarılarımız görmezden gelindi! Ve bugün… Denizli Devlet Hastanesi'nin 1. kat tavanı çöktü! Şans eseri o anda kimse yoktu. Ancak hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları her gün ölüm riskiyle karşı karşıya! Bu hastaneyi tahliye etmek için illa can kaybı mı yaşanmalı?"

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTILAR

Sendikalar, açıklamalarında Denizli Valiliği ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak hastanenin bir an önce tahliye edilmesini talep etti.