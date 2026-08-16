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İBB'nin genç şehir plancısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB'nin genç şehir plancısı son yolculuğuna uğurlandı
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THY'nin Tokyo-İstanbul seferi sırasında rahatsızlanarak 41 yaşında hayatını kaybeden İPA şehir plancısı Müge Yorgancı Ozar, Üsküdar Ayazma Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı; İBB Başkanı İmamoğlu ve bazı belediye başkanları çelenk gönderdi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) THY'nin Tokyo-İstanbul seferini yapan uçağında rahatsızlanarak 41 yaşında hayatını kaybeden İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) şehir plancısı olarak görev yapan Müge Yorgancı Ozar, Üsküdar Ayazma Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nda şehir plancısı olarak görev yapan Müge Yorgancı Ozar, Türk Hava Yolları'nın Tokyo-İstanbul seferini yapan uçağında uçuş sırasında rahatsızlanarak 41 yaşında hayatını kaybetti. Müge Yorgancı Ozar için bugün Üsküdar Ayazma Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Müge Yorgancı Ozar'ın babası Güngör Yorgancı, annesi Özden Yorgancı, kardeşi Gökhan Yorgancı, Ozar'ın eşi Yiğit Ozar'ın yanı sıra akrabaları, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Aile üyeleri, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Törene ayrıca İBB Başkanvekili Nuri Aslan, cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen çelenk gönderdi.

Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Müge Yorgancı Ozar, Camlıca Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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