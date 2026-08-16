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Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi

Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi
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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin sonuna yaklaştığının sinyalini verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda futbolu bırakacağı tarihe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." dedi.

GELECEĞİNİ PLANLADIĞINI AÇIKLADI

Futbol sonrası hayatına ilişkin de konuşan Ronaldo, geleceğine yönelik planlarını şimdiden yaptığını söyledi. Portekizli yıldız, "Geleceğimi baştan sona planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki... Bunlardan sadece birini anlatmak bile zor." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun şu anda formasını giydiği Al Nassr ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Portekizli yıldız, kulüp kariyerinde 824 kez ağları havalandırdı. Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda ise 233 karşılaşmada 146 gol kaydetti.

RONALDO'NUN KARİYERİ

Cristiano Ronaldo kariyerinde 3 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu, 5 kez Ballon d'Or, 4 kez UEFA Yılın Futbolcusu, 4 kez Altın Ayakkabı ve 12 kez Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Ayrıca FIFA Puskas Ödülü'nü kazandı, 22 kez gol kralı ve 8 kez sezonun oyuncusu oldu.

Ronaldo; 2016 Avrupa Şampiyonluğu, 5 Şampiyonlar Ligi Kupası, 3 Premier Lig, 2 La Liga, 2 Serie A, 2 UEFA Süper Kupa, 2 UEFA Uluslar Ligi ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Portekizli yıldız ayrıca İngiltere Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğu ve Portekiz Süper Kupası'nı da kazandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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