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Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve yönetim ekibi, Anneler Günü vesilesiyle hastanede tedavi gören anneleri ve sağlık çalışanı anneleri ziyaret etti. Annelere çiçekler veren ve iyi dilekler sunan Prof. Dr. Yiyit'in bu ziyareti hastane içinde büyük mutluluk yarattı.

12 Mayıs Anneler Günü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük mutluluklara sahne oldu.

TEDAVİ GÖREN ANNELERİ ZİYARET ETTİ

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve yönetim ekibi, Anneler Günü vesilesiyle hastanede tedavi gören anneleri ve sağlık çalışanı anneleri ziyaret etti.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

HASTANEDE BÜYÜK MUTLULUK YARATTI

Annelere çiçekler veren ve iyi dilekler sunan Prof. Dr. Yiyit'in bu ziyareti hastane içinde büyük mutluluk yarattı. Hastanenin sosyal medya platformu X hesabından ziyarete ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Anneler Günü'nde Yedikule Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anneler Günü Yedikule Sağlık Güncel Haberler

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