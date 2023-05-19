Rize Belediyesi Haberleri - Rize Belediyesi Haber - Haberler

Akşener, Çanakkale'de: "O Mutfakta Karılar Değil Arılar Çalışıyor, Biz Çalışıyoruz Biz. Ulan Saygısızlar Sizi Doğuran Kim? Saygısız, Ahlaksız...

Rize Belediyesi - 10.05.2023