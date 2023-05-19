Rize Belediyesi Haberleri - Rize Belediyesi Haber - Haberler

Rize Belediyesi Haberleri
Rize Belediyesi haber, Rize Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz
Akşener, Çanakkale'de: "O Mutfakta Karılar Değil Arılar Çalışıyor, Biz Çalışıyoruz Biz. Ulan Saygısızlar Sizi Doğuran Kim? Saygısız, Ahlaksız...
Akşener, Çanakkale'de: "O Mutfakta Karılar Değil Arılar Çalışıyor, Biz Çalışıyoruz Biz. Ulan Saygısızlar Sizi Doğuran Kim? Saygısız, Ahlaksız...
Rize'de, Sahil Dolgu Alanına Açılan Kuyulara Evsel Atık ve Kurban Atığı Döküldüğünü İddia Eden Muhtar Sarıhan: "Kuyular Kazılarak Gömülüyor.
Hayati Yazıcı: "Bir hekim yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez"
Son dakika haberleri | AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi
Kaçan kurbanlık boğa yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından yakalandı (2)
Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi
Son dakika... Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı
GÜZELYURT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB ve KTBB İş Birliği Lansmanı'nda konuştu
Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel atma törenine katıldı