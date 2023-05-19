Rize Belediyesi Haberleri - Rize Belediyesi Haber - Haberler

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Rize Belediyesi Haberleri

Rize Belediyesi haber, Rize Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Rize Belediyesi - Dün 01:54
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Rize Belediyesi - 18.05.2023
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki uzman çavuş defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki uzman çavuş defnedildi

Rize Belediyesi - 18.05.2023
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki uzman çavuş defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki uzman çavuş defnedildi

Rize Belediyesi - 18.05.2023
Meral Akşener: 'Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz'

Meral Akşener: 'Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz'

Rize Belediyesi - 10.05.2023
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz

Rize Belediyesi - 10.05.2023
Akşener, Çanakkale'de: 'O Mutfakta Karılar Değil Arılar Çalışıyor, Biz Çalışıyoruz Biz. Ulan Saygısızlar Sizi Doğuran Kim? Saygısız, Ahlaksız...

Akşener, Çanakkale'de: "O Mutfakta Karılar Değil Arılar Çalışıyor, Biz Çalışıyoruz Biz. Ulan Saygısızlar Sizi Doğuran Kim? Saygısız, Ahlaksız...

Rize Belediyesi - 10.05.2023
Akşener, Çanakkale'de: 'O Mutfakta Karılar Değil Arılar Çalışıyor, Biz Çalışıyoruz Biz. Ulan Saygısızlar Sizi Doğuran Kim? Saygısız, Ahlaksız...

Akşener, Çanakkale'de: "O Mutfakta Karılar Değil Arılar Çalışıyor, Biz Çalışıyoruz Biz. Ulan Saygısızlar Sizi Doğuran Kim? Saygısız, Ahlaksız...

Rize Belediyesi - 10.05.2023
Rize Belediyesi 5 Milyon Ata Tohumunu Ücretsiz Dağıttı

Rize Belediyesi 5 Milyon Ata Tohumunu Ücretsiz Dağıttı

Rize Belediyesi - 02.05.2023
Rize Belediyesi 5 Milyon Ata Tohumunu Vatandaşlara Ücretsiz Dağıttı

Rize Belediyesi 5 Milyon Ata Tohumunu Vatandaşlara Ücretsiz Dağıttı

Rize Belediyesi - 02.05.2023
'Korozyonlu dönüşüm' model oldu

'Korozyonlu dönüşüm' model oldu

Rize Belediyesi - 17.04.2023
Kırıkhan'daki çadır kentte çocuklar gönüllü ekiple eğleniyor

Kırıkhan'daki çadır kentte çocuklar gönüllü ekiple eğleniyor

Rize Belediyesi - 28.02.2023
Rize Belediyesinden su tasarrufu çağrısı

Rize Belediyesinden su tasarrufu çağrısı

Rize Belediyesi - 13.02.2023
Minik futbolcular, Yiğit Demirel için top koşturdu

Minik futbolcular, Yiğit Demirel için top koşturdu

Rize Belediyesi - 05.02.2023
Şehrin ortasındaki helikopter dikkat çekti

Şehrin ortasındaki helikopter dikkat çekti

Rize Belediyesi - 19.01.2023
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Rize'de ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Rize'de ziyaretlerde bulundu

Rize Belediyesi - 18.07.2022
'24. Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Şenliği' başladı

"24. Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Şenliği" başladı

Rize Belediyesi - 15.07.2022
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, RİDEVA'nın toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, RİDEVA'nın toplantısına katıldı

Rize Belediyesi - 14.07.2022
Rize'de, Sahil Dolgu Alanına Açılan Kuyulara Evsel Atık ve Kurban Atığı Döküldüğünü İddia Eden Muhtar Sarıhan: 'Kuyular Kazılarak Gömülüyor.

Rize'de, Sahil Dolgu Alanına Açılan Kuyulara Evsel Atık ve Kurban Atığı Döküldüğünü İddia Eden Muhtar Sarıhan: "Kuyular Kazılarak Gömülüyor.

Rize Belediyesi - 11.07.2022
Hayati Yazıcı: 'Bir hekim yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez'

Hayati Yazıcı: "Bir hekim yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez"

Rize Belediyesi - 10.07.2022
Son dakika haberleri | AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi

Son dakika haberleri | AK Parti'li Yazıcı, doktorun Konya'da görevi başında öldürülmesini değerlendirdi

Rize Belediyesi - 10.07.2022
RİZE'DE 1 SAATLİK KURBAN KOVALAMASI

RİZE'DE 1 SAATLİK KURBAN KOVALAMASI

Rize Belediyesi - 09.07.2022
Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

Rize Belediyesi - 09.07.2022
Kaçan kurbanlık boğa yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından yakalandı (2)

Kaçan kurbanlık boğa yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından yakalandı (2)

Rize Belediyesi - 09.07.2022
Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber! Denizde boğulan Ebrar Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi

Rize Belediyesi - 07.07.2022
Denizde boğularak hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Denizde boğularak hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Rize Belediyesi - 07.07.2022
Son dakika... Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti

Son dakika... Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti

Rize Belediyesi - 06.07.2022
Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri

Rize Belediyesi'nden Kurban Bayramı önlemleri

Rize Belediyesi - 06.07.2022
Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı

Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı

Rize Belediyesi - 01.07.2022
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Rize Belediyesi - 24.06.2022
GÜZELYURT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB ve KTBB İş Birliği Lansmanı'nda konuştu

GÜZELYURT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB ve KTBB İş Birliği Lansmanı'nda konuştu

Rize Belediyesi - 23.06.2022
Son dakika haberi! Polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı

Son dakika haberi! Polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı

Rize Belediyesi - 22.06.2022
Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut dönemi

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut dönemi

Rize Belediyesi - 20.06.2022
İbrahim Turgut, Rizespor'un yeni başkanı oldu

İbrahim Turgut, Rizespor'un yeni başkanı oldu

Rize Belediyesi - 20.06.2022
Dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu

Dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu

Rize Belediyesi - 18.06.2022
Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Rize Belediyesi - 12.06.2022
Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Rize Belediyesi - 11.06.2022
Rize'de bir binanın terasında yangın çıktı

Rize'de bir binanın terasında yangın çıktı

Rize Belediyesi - 06.06.2022
Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun

Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun

Rize Belediyesi - 04.06.2022
Okullar arası ROBOTEK yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Okullar arası ROBOTEK yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Rize Belediyesi - 02.06.2022
Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri yarın açılacak

Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri yarın açılacak

Rize Belediyesi - 31.05.2022
RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR

RİZE'DE DENİZ DOLGUSUNDA 1806 FORE KAZIK ÜZERİNE YAPILAR YÜKSELİYOR

Rize Belediyesi - 31.05.2022
Rize'de 'Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri' yapıldı

Rize'de "Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri" yapıldı

Rize Belediyesi - 27.05.2022
İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ

İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ

Rize Belediyesi - 26.05.2022
İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi

İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi

Rize Belediyesi - 25.05.2022
İstanbul'da 'Rize Tanıtım Günleri' başladı

İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" başladı

Rize Belediyesi - 25.05.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel atma törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel atma törenine katıldı

Rize Belediyesi - 20.05.2022
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Rize Belediyesi - 18.05.2022
Rize'de bitmeyen kamulaştırma sorunu

Rize'de bitmeyen kamulaştırma sorunu

Rize Belediyesi - 18.05.2022
Rize protokolü çay bahçesine girdi

Rize protokolü çay bahçesine girdi

Rize Belediyesi - 17.05.2022
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