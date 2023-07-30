Menfez tıkanınca sığınağa dolan lağım suyu apartman sakinlerinin kabusu oldu

RİZE - Menfez tıkanınca sığınağa dolan lağım suyu apartman sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Rize Belediyesi 5 Şubat 2023 tarihinde merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde bir vatandaşın yol problemini çözmek için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yolun geçtiği güzergahtaki pis su borusu bulunduğu yerden sökülerek yerine çapı bir öncekinden daha küçük bir boru konularak üzeri çakıl ile kapatıldı. İddiaya göre hal böyle olunca ise yağmurun yağması ile çakıllar menfezi tıkadı ve pissuyu dışarıya vermeye başladı. Sığınağı pis su ile dolan Özgür Apartmanı sakinleri ise sıcak havanında etkisiyle hızla yayılan koku ve sinek nedeniyle binada yaşayamaz hale geldi.

Pis suyun girdiği binadaki vatandaşların binayı terk ettiğini ve durumdan şikayetçi olduklarını dile getiren apartman yöneticisi İsmail Özgür ise yetkililere bu durumun ivedilikle düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

Yaşanan olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten İsmail Özgür, "Belediyemiz bir vatandaşa yol yaparken menfezi açtı. Lağım borusunu söktü. Biz söylüyoruz ki buradan su alıyor. Bu su binamızın sığınağını pis su basıyor. Dediğimizi dinlemediler. Nitekim gider tıkandı binamızı pis su bastı. Söyledik, gelip gideri açtılar ama 5 Şubat'tan beridir yol kötü halde. Belediye Başkanına varıncaya kadar hepsini aradık. Rica ettik, söyledik. Halen daha gelip yapacaklar. İnce çakıl dökmüşler ve bu çakıl menfezi tıkıyor. Yetkililere sesleniyorum, bizleri kendinize soğutmayın. Hangi çağda yaşıyoruz ki şu pis suyun kokusunu çekiyoruz. Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Biz oraya otomatik motor koyduk. Pisliği biz temizledik. Belediyeye temizletmedik. Sinek burada çok. Evde herkesi ısırıyor. İnsanlar aya çıkıyor biz bir yolu yapamadık" diye konuştu.