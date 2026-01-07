Haberler

Fırtınanın taşıdığı atıklarla kapanan balıkçı barınağı açıldı

Güncelleme:
Rize'de meydana gelen fırtına sonrası dev dalgaların taşıdığı tonlarca atık, balıkçı barınağını kapatmıştı. Rize Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, limanı tekrar açmak için çalışmalar başlattı ve barınak teknelere yeniden açıldı.

RİZE'de fırtına sonrası dev dalgaların taşıdığı atıklarla teknelere kapanıp, hasar gören balıkçı barınağı, yapılan çalışmayla yeniden açıldı. Tonlarca ağırlığındaki

Atığın yığıldığı denizdeki çalışmalar, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kentte 30 Aralık'ta kentin yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla Karadeniz'de oluşan ve yer yer 4 metreye ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı. Dev dalgaların taşıdığı tonlarca ağırlığındaki atık yığını, Rize merkeze bağlı Balıkçılar mevkisindeki balıkçı barınağını kapattı. Fırtınanın etkisini yitirmesi sonrası bölgede Rize Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan limanın açılması için çalışma başlattı. Atık yığınının bir kısmı kamyonlarla alındı. Çalışmalarla barınak teknelere yeniden açıldı. Limanda yürütülen çalışma, havadan dron kamerasıyla görüntülendi.

'BURADA 10 METRE DALGA VARDI'

Balıkçı Orhan Taşçı, "Ben 12 ay denize çıkan balıkçıyım. Hava bozduğu zaman burada çok sıkıntı çekiyoruz. Denize çıkamıyoruz. Ekmek yiyemiyoruz. Fırtınada oluşan büyük dalgalar nedeniyle denize çıkamıyoruz. Geçen fırtınada 4-5 metre olarak raporlarda yer alırken burada 10 metre dalga vardı. 50 metrelik liman ağzını dalgaların taşıdığı hafriyat kapatıyor. Biz denize çıkamıyoruz. 3 gündür süren çalışma sonrası ancak bir kanal açtılar. 300-500 kamyon hafriyat birikiyor. Burada iş makineleri bir hafta boyunca çalışıyor" dedi.

'BURASI LİMANDAN ÇIKTI, DOLGU ALANINA DÖNDÜ'

Dursun Ali Ergül de "Burası limandan çıktı, dolgu alanına döndü. Her fırtınada ağzına kadar doluyor. Kayıklar dışarı çıkamıyor. Hava bozunca arabayla dışarı çıkabiliriz ama sandallar çıkamıyor. Deniz kara oluyor. Liman küçük bir göl oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
