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Adalet Bakanı Gürlek Rize'de Temaslarda Bulundu

Adalet Bakanı Gürlek Rize'de Temaslarda Bulundu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize'deki ziyaretleri kapsamında Valilik, Rize Belediyesi ve Çaykur Cami önündeki çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti ve MHP il başkanlarını parti binalarında ziyaret eden Bakan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Programının sonunda sivil toplum örgütleri temsilcileriyle otelde görüşen Gürlek, havayoluyla kentten ayrıldı.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valilik ziyaretinin ardından Rize Belediyesi'ne geçti. Başkan Rahmi Metin ile bir araya gelen Bakan Gürlek, buradan ayrılıp, Çaykur Cami önündeki çay ocağında vatandaşlarla sohbet edip, çay içti. Ardından AK Parti il Başkanı Yılmaz katmer ile MHP İl Başkanı İhsan Alkan'ı parti binalarında ziyaret eden Bakan Bak, partilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, son olarak kent merkezindeki bir otelde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle buluştu. Bakan Gürlek, daha sonra hava yoluyla kentten ayrıldı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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