Rize ve Kırgızistan'ın Tüp İlçesi Kardeş Şehir Oldu

Kentte, Rize Belediyesi'nin ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından gelen belediye başkanlarının katılımıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, TDBB Başkanı İbrahim Atalay, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Taghıev, Kırgızistan Tüp İlçe Belediye Başkanı Kaynbek Adiev, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve birlik yöneticileri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize ile Kırgızsiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un doğduğu ilçe olan Tüp İlçe Belediyesi arasında; coğrafi, kültürel ve ticari bağların gelişmesi amacıyla 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı.

Kardeşlik köprüsünün devam edeceğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bizim için önemli olan Kırgızistan Devletimizin başkanı olan Sadır Caparov Başkanımızın doğdu şehir olan Tüp şehri ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri olan Rize'nin kardeş belediye olması bizi ziyadesi ile memnun etti. İnşallah bundan sonra da iki şehir arasında da bu kardeşli köprüsü devam edecek" diye konuştu. Tüp İlçe Belediye Başkanı Kaynbek Adiev de "Kırgızistan başkanıyla Türkiye Cumhurbaşkanının memleketlerinin kardeş olması tarihte ilk kez yaşanmaktadır. Kırgızistan Cumhurbaşkanı göreve geldiğinden beri sosyal hayatta ekonomide iyileşme yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da göreve başladığından beri ekonomiyi ve sosyal hayatı geliştirdiğini bilmekteyiz" dedi.