Rize'de çıkan yangında bir ev zarar gördü
Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı Melek Apartmanı'nın 10. katındaki dairede çıkan yangın, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Rize'de çıkan yangında bir ev zarar gördü.
Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı Melek Apartmanı'nın 10. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadakilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi.