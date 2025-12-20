Haberler

Festivalde 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi

Güncelleme:
Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Hamsi Festivali'nde katılımcılar 2 saat içinde 2 ton hamsi tüketti. Festivale binlerce kişi katılırken, yöre sanatçıları da sahne aldı.

RİZE'de geleneksel olarak düzenlenen 8'inci Hamsi Festivali'nde, 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi.

Rize Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali'nin, bu yıl 8'incisi gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, 2 ton hamsi ızgara ve yağda pişirilip, misafirlere ikram edildi. Binlerce kişinin katıldığı festivalde, hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Sahilde gerçekleştirilen etkinlikte, 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi. Hamsi yemek için sıraya girenler uzun kuyruklar oluştururken, yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivalde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

'HAMSİYİ BALIĞIN DIŞINDA TUTUYORUZ'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin festivale ilişkin, "Rize Belediyesi olarak her yıl hamsi şölenini vatandaşımızla buluşturuyoruz. Güzel ve güneşli bir hava var. Biz onu balığın dışında tutuyoruz, ona sadece hamsi diyoruz. Vitamin bakımından da çok değerli bir tür olarak gördüğümüz için Doğu Karadeniz ve Rize'mizin de simgesi olarak anıyoruz" dedi.

'ÇOK EĞLENDİM'

Samsun'dan festival için gelen İrem Dinler, "Hamsi Festivali için uzaklardan geldim. Her şey çok güzeldi, ortam çok eğlenceli" diye konuştu. Sabriye Efe ise "Bugün burada Rize'de Hamsi Festivali'ne geldim. Gerçekten çok güzel, harika bir organizasyon. Bugün çok eğlendim, benim için çok değişik oldu" dedi.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/RİZE,




