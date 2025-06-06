Rize'de Kaçan Kurbanlık Boğa Yakalandı
Derepazarı ilçesinde kesim için ahırdan çıkarılan kurbanlık boğa, sahiplerinin elinden kaçtı. Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra kesime götürüldü.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaçan kurbanlık boğa yakalandı.
İlçeye bağlı Kirazdağı köyünde kesim için ahırdan çıkarılan kurbanlık, sahiplerinin elinden kaçtı.
Çay yetiştirilen bahçeye giren boğayı yakalayamayan sahipleri, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Köye gelen ekip tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra kesime götürüldü.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel