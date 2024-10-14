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Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı
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Rize'de AK Partili belediye başkanları ile bazı teşkilat yöneticilerinin İsrail boykotu kapsamında yer alan Burger King'in şube açılışına katılmasının yankıları sürerken Rize Belediyesi'nin de su faturalarına aynı hamburger zincirinin reklamını aldığı ortaya çıktı.

Ak Parti ilçe belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri Rize'de bir AVM'de İsrail boykotu kapsamındaki Burger King'in şube açılışına katılmıştı. Açılışa katılanlar disipline sevk edilirken Rize Belediyesi'nin de su faturalarında boykot hamburger zincirinin reklamını yaptığı ortaya çıktı.

BELEDİYE "GEÇMİŞ YILLARDA YAPTIK" DİYOR

Büyük tepki çeken bu olay sonrası bir açıklama yapan Rize Belediyesi, reklam anlaşmasının geçmiş yıllarda yapıldığını ve yeniymiş gibi servis edildiğini öne sürdü.

Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

"ELEŞTİRİLER ART NİYETLİ VE ASILSIZDIR"

Belediyeden yapılan açıklamada "Rize Belediyesi olarak, halkımıza sunulan hizmetlerin her aşamasında sorumlulukla hareket etmekteyiz. Geçmiş yıllarda yaptığımız ihalelerde su faturalarının arka tarafındaki reklamların kullanımı için 'ilgili firma' ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak son bir yıl içinde İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmış ve ilgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Rize Çaydalı Mangal Kömürü'nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız. Bu durum kullanılarak son günlerde bazı çevrelerce belediyemize yönelik yapılan eleştiriler art niyetli ve asılsızdır. Rize Belediyesi olarak vicdani değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

İşte yapılan o paylaşım;

Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Rize Belediyesi Burger King AK Parti Politika İsrail Güncel Rize

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Yorumlar (18)

Perwer:

Reis deplasmanda Kükrerken kendi evinde gol yiyor.

137
4
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oguz:

kimler kimlerle beraber kadere bak

83
2
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GÖKHAN UZUNALİ :

6 Şubat depreminden sonra Gaziantep / İslahiye'de Kaymakamlık binasının tam arkasında yüzlerce tır ile insanların yardımına koşan tek firma BURGER KİNG idi. Neredeydiniz yerli ve milli firmalar acaba. Bi araştırın bakayım bu yazdığım yalan mı ? Allah şahidim olsun ki bu firma çoluk çocuk demeden aylar boyunca yüzşerce tır ürünlerini halkın hizmetine sundular.

29
46
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Alin Nore:

Burger king reklamındaki Ateş seni çağırıyor" mesajı tamda israili anlatıyor.. Ortadoğuyu ateş çemberine çeviirdi.. Bizimkilerde su faturalarıyula söndürecekler belliki reklam almışlar.

43
5
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Recep Taş:

Ateş seni çağırıyor yazması enteresan :)

43
2
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FONCUSAVAR:

Su faturalarına reklam verilebiliyor. Sanırım Rize şubesini şehrin hatrı sayılır bir iş adamı almış belli oldu. Bu duyarsızlık pahalıya mal oldu ama AKP disipline sevk etti. Aynı olay chpğ de olaydı disipline değil madalya takıp ödüllendirirlerdi.

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17
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sinan çayırcı:

Burger king doyurmaz sadece doyduğunu sanarsın kısa bir süre için . İçi dışı iğrenç bir şirket iyi biliyorum .

22
2
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Harun EROĞLU:

Reisin yanındakiler onun kuyusunu kazıyor. Muhalefete gerek yok. En büyük muhalefetin kendi teşkilatında olduğu görünüyor.

15
1
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İbrahim Coşkun:

Yusuf A acaba ?

9
0
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Ahmet null:

Kesinlikle seçenlerin sorunu

7
1
yanıtYanıtla
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