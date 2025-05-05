AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Rize Belediyesi'ne Verimlilik Proje Ödülü

Rize Belediyesi'ne Verimlilik Proje Ödülü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Belediyesi'nin 'Çay Lifinden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri'nde Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. Ödül, Ankara'da düzenlenen törende Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e verildi.

Rize Belediyesi'nin "Çay Lifinden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi"ne Verimlilik Proje Ödülü verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamındaki Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Ankara KOSGEB'de düzenlenen "10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e ödül takdim edildi.

Yarışmaya 57 ilden 613 projenin katıldı ve 474 bağımsız uzmanın değerlendirmeleriyle 93 proje finale kaldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 11 kategoride 33 proje ödüle layık görüldü.

Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesiste çay lifinden mangal kömürü, sıvı gübre ve kokarca böceğiyle mücadelede de kullanılan Çaydalı markalı çay sirkesi ile kedi kumu üretiliyor.

Çay lifinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan ısıdan ve tesisin çatısına yerleştirilen güneş panellerinden de elektrik üretiliyor.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.